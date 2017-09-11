Новосибирским депутатам и чиновникам обеспечат рабочий стол, компьютер и доплату к пенсии

Правительство Новосибирской области готовит закон о гарантиях для муниципальных руководителей и народных избранников. Сегодня документ прошел процедуру обсуждения на заседании правительства.

Правительство предлагает принять закон «О гарантиях осуществления полномочий депутата представительного органа муниципального образования, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Новосибирской области».

Согласно документу, те депутаты и чиновники, кто работает на общественных началах, могут рассчитывать лишь на возмещение расходов на проезд от места жительства к месту работы и обратно.

Для работающих на постоянной основе предусмотрены зарплата, а также ежегодный оплачиваемый отпуск — основной и дополнительный (30 и 10 календарных дней соответственно). При этом размер «отпускных» может доходить до двух ежемесячных зарплат.

Отдельно оговорены условия труда. В частности, законопроект гарантирует служебное помещение с мебелью, средствами связи, компьютером с выходом в интернет, принтером и ксероксом. Также муниципальным чиновникам и депутатам положен служебный автотранспорт и возможность получить дополнительное профессиональное образование.

Если в бюджете муниципального образования есть средства, то список преференций может быть расширен.

Предусмотрена ежемесячная доплата к страховой пенсии по старости или инвалидности, а также другие выплаты в связи с прекращением полномочий. В зависимости от стажа прибавка к пенсии может составить 55−95% месячного денежного содержания. Претендовать на доплату выборные работники органов муниципальной власти смогут после пяти лет работы на своей должности.

Этот пункт вызвал вопросы у некоторых членов регионального правительства.

«Я правильно понимаю, что депутат местного совета, отработав пять лет, имеет право эту минимальную надбавку к пенсии получать? При том при всем, что гражданский служащий должен отработать 20 лет? Ну, и где здесь справедливость? Работает заместитель министра 20 лет. И работает на выборной основе депутат, при всем уважении, пять лет. Имеют одинаковые гарантии. Это правильно?», — удивился заместитель председателя правительства Новосибирской области Владимир Знатков.