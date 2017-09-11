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12:54 (мск), источник: Коммерсантъ

Максим Решетников делегирует в Совет Федерации Андрея Климова

Максим Решетников, одержавший победу на выборах губернатора, делегирует в качестве своего представителя в Совет Федерации действующего сенатора Андрея Климова.

Об этом господин Решетников заявил сегодня представителями СМИ.

Как ранее сообщал «Ъ», в конце июля Максим Решетников представил в крайизбирком список из трех кандидатов на пост представителя в Совет Федерации.

В список вошли действующий сенатор Андрей Климов, гендиректор Пермской приборостроительной кампании Алексей Андреев и мэр Перми Дмитрий Самойлов.

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