Максим Решетников делегирует в Совет Федерации Андрея Климова
Максим Решетников, одержавший победу на выборах губернатора, делегирует в качестве своего представителя в Совет Федерации действующего сенатора Андрея Климова.
Максим Решетников, одержавший победу на выборах губернатора, делегирует в качестве своего представителя в Совет Федерации действующего сенатора Андрея Климова.
Об этом господин Решетников заявил сегодня представителями СМИ.
Как ранее сообщал «Ъ», в конце июля Максим Решетников представил в крайизбирком список из трех кандидатов на пост представителя в Совет Федерации.
В список вошли действующий сенатор Андрей Климов, гендиректор Пермской приборостроительной кампании Алексей Андреев и мэр Перми Дмитрий Самойлов.