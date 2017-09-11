Два новых депутата Госсовета Крыма: Ирина Черненко и Олег Марченко
Стали известны имена двух новых депутатов Государственного Совета Республики Крым. Это Ирина Черненко и Олег Марченко.
Стали известны имена двух новых депутатов Государственного Совета Республики Крым. Это Ирина Черненко и Олег Марченко.
Именно они победили на дополнительных выборах депутатов Госсовета, состоявшихся накануне в Керчи (по Войковскому округу) и Ленинском районе РК. Признать дополнительные выборы в Государственный совет Республики Крым первого созыва состоявшимися и действительными, — сказал он. — Установить, что по Войковскому одномандатному избирательному округу № 9 Керчи избрана Ирина Черненко, по Ленинскому одномандатному избирательному округу № 12 — Олег Марченко, — заявил в ходе утреннего заседания республиканского Избиркома его глава Михаил Малышев. Что известно о новых крымских парламентариях. Ирина Николаевна Черненко (1966 г. р.) — глава профсоюзной организации ГУП РК «Крымские морские порты». Выдвинута КРО партии «Единая Россия». Олег Александрович Марченко (1976 г. р.) — выпускник Харьковского государственного
Напомним, в единый день голосования 10 сентября в Крыму прошли дополнительные выборы депутатов Государственного совета по Войковскому одномандатному избирательному округу № 9 Керчи и Ленинскому одномандатному избирательному округу № 12. Кроме того, голосование проходило в пяти регионах республики. Крымчане выбирали депутатов муниципальных представительных органов: в Бахчисарае (одномандатный избирательный округ № 9), в Керчи (одномандатный избирательный округ № 11), в Щёлкино (одномандатный избирательный округ № 3), в Симферополе (одномандатный избирательный округ № 14) и Симферопольском районе (Донской десятимандатный избирательный округ).