Два новых депутата Госсовета Крыма: Ирина Черненко и Олег Марченко

Именно они победили на дополнительных выборах депутатов Госсовета, состоявшихся накануне в Керчи (по Войковскому округу) и Ленинском районе РК. Признать дополнительные выборы в Государственный совет Республики Крым первого созыва состоявшимися и действительными, — сказал он. — Установить, что по Войковскому одномандатному избирательному округу № 9 Керчи избрана Ирина Черненко, по Ленинскому одномандатному избирательному округу № 12 — Олег Марченко, — заявил в ходе утреннего заседания республиканского Избиркома его глава Михаил Малышев. Что известно о новых крымских парламентариях. Ирина Николаевна Черненко (1966 г. р.) — глава профсоюзной организации ГУП РК «Крымские морские порты». Выдвинута КРО партии «Единая Россия». Олег Александрович Марченко (1976 г. р.) — выпускник Харьковского государственного автомобильно-дорожного технического университета (1999 г.), временно не работает. Также выдвиженец партии «Единая Россия».