В лискинском селе Селявное выбрали главу
На выборах победил действующий глава Александр Семченко.
На выборах победил действующий глава Александр Семченко.
В Селявинском сельском поселении Лискинского района выбрали главу в воскресенье, 10 сентября. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщила председатель Лискинской территориальной избирательной комиссии Валентина Гуляева.
Победу одержал действующий глава поселения Александр Семченко. За него отдали голоса 77,69% избирателей. На пост претендовали еще четыре кандидата — рабочий мелового карьера Иван Болдин, главный бухгалтер частного предприятия Галина Иванова, сотрудники ведомственной охраны Василий Ковалев и Станислав Неупокоев.
Всего в выборах приняли участие 511 жителей.