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12:39 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В лискинском селе Селявное выбрали главу

На выборах победил действующий глава Александр Семченко.

Источник: РИА "Воронеж"

В Селявинском сельском поселении Лискинского района выбрали главу в воскресенье, 10 сентября. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщила председатель Лискинской территориальной избирательной комиссии Валентина Гуляева.

Победу одержал действующий глава поселения Александр Семченко. За него отдали голоса 77,69% избирателей. На пост претендовали еще четыре кандидата — рабочий мелового карьера Иван Болдин, главный бухгалтер частного предприятия Галина Иванова, сотрудники ведомственной охраны Василий Ковалев и Станислав Неупокоев.

Всего в выборах приняли участие 511 жителей.

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