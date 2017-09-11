Памфилова призвала избиркомы не спешить утверждать результаты выборов

Источник: РИА Новости

«У меня такая просьба к вам — не торопитесь, еще раз я всех предупреждаю: то, что не было жалоб сейчас на день голосования, не значит, что они не появятся чуть позже», — сказала глава ЦИК в понедельник в ходе видеоконференции с регионами.

«Поэтому, пожалуйста, максимально внимательно отнестись и не пропустить ни одно существенное обращение, которое должно быть рассмотрено до подведения итогов», — подчеркнула Памфилова.

Она также попросила представителей партий и кандидатов при наличии у них существенной информации, которую должны рассмотреть региональные комиссии, не опаздывать с подачей жалоб, а оперативно сообщить о возможных нарушениях и своих претензиях к процессу выборов.