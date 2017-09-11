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12:23 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Виктор Кондрашов: Главный аспект водного форума — очистка сточных вод на Байкале

Заместитель председателя правительства Иркутской области Виктор Кондрашов сообщил, что главная тема Байкальского международного экологического водного форума — это очистка сточных вод на Байкале. По итогам мероприятия власти выберут самый оптимальный и действенный проект среди участников. Об этом сообщает корр. ИА IrkutskMediа.

Источник: IrkutskMedia.ru

Кондрашов отметил, что изначально планировалось участие 400-та человек, но сейчас эта цифра дошла до 800-та человек. Заявки на участие подали 22 страны, в том числе Италия, Германия, Франция, США и даже такая экзотическая страна как Новая Гвинея.

Виктор Кондрашов сообщил, что во время водного форума участники обменяются опытом по охране Байкала.

Мы ищем тех, у кого есть опыт очистки сточных вод. Я бы назвал это “смотрины”. Такие компании съезжаются в одно место, делают презентации. В данном случае у них есть возможность похвастаться, и в тоже время выступить экспертами.
Виктор Кондрашов

Напомним, что международный Байкальский экологический форум пройдет в Приангарье 14—15 сентября в рамках Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий. Деловая программа мероприятия сформирована с учетом актуальных проблем, связанных с оздоровлением водных ресурсов и охраной природных территорий одного из древнейших озер планеты.

Меморандум о создании Ассоциации озерных регионов подпишут в рамках Байкальского экологического водного форума, который пройдет в сентябре этого года. Планируется, что на первом этапе в организацию могут войти 20 стран. Природоохранным и научно-просветительским центром предлагается сделать Иркутск.

Подбор технологии очистки сточных вод, которые можно применять на самом чистом озере планеты, станет главной целью Байкальского экологического водного форума, который пройдет в Иркутске 14—15 сентября. Об этом заявил губернатор Иркутской области Сергей Левченко на заседании рабочей группы по организации и проведению этого мероприятия.

Кроме того, губернатор Иркутской области Сергей Левченко провел заседание рабочей группы по организации и проведению Байкальского экологического водного форума, который пройдет в Иркутске 14 и 15 сентября. Открывая заседание, глава региона напомнил, что форум проводится в рамках Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий, а также в честь 80-летия Иркутской области. По словам Сергей Левченко, форум должен стать такой коммуникативной площадкой, где представители власти, бизнеса и общественности будут вести конструктивный диалог по многим актуальным экологическим проблемам сохранения водных ресурсов озера Байкал.

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