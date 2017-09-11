Виктор Кондрашов: Главный аспект водного форума — очистка сточных вод на Байкале

Источник: IrkutskMedia.ru

Кондрашов отметил, что изначально планировалось участие 400-та человек, но сейчас эта цифра дошла до 800-та человек. Заявки на участие подали 22 страны, в том числе Италия, Германия, Франция, США и даже такая экзотическая страна как Новая Гвинея.

Виктор Кондрашов сообщил, что во время водного форума участники обменяются опытом по охране Байкала.

Мы ищем тех, у кого есть опыт очистки сточных вод. Я бы назвал это “смотрины”. Такие компании съезжаются в одно место, делают презентации. В данном случае у них есть возможность похвастаться, и в тоже время выступить экспертами. Виктор Кондрашов

Напомним, что международный Байкальский экологический форум пройдет в Приангарье 14—15 сентября в рамках Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий. Деловая программа мероприятия сформирована с учетом актуальных проблем, связанных с оздоровлением водных ресурсов и охраной природных территорий одного из древнейших озер планеты.

Меморандум о создании Ассоциации озерных регионов подпишут в рамках Байкальского экологического водного форума, который пройдет в сентябре этого года. Планируется, что на первом этапе в организацию могут войти 20 стран. Природоохранным и научно-просветительским центром предлагается сделать Иркутск.

Подбор технологии очистки сточных вод, которые можно применять на самом чистом озере планеты, станет главной целью Байкальского экологического водного форума, который пройдет в Иркутске 14—15 сентября . Об этом заявил губернатор Иркутской области Сергей Левченко на заседании рабочей группы по организации и проведению этого мероприятия.