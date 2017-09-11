Евгений Тефтелев продолжает борьбу с ларьками

Источник: Uralpress.ru

Об этом стало известно сегодня, 11 сентября, на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска.

«Полномочия будут разделены между комитетом по управлению имуществом и управлением по торговле и услугам. Начальник управления по торговле и услугам Сергей Березуев организует эту работу и еженедельно будет мне докладывать"-, сказал градоначальник.

Напомним глава Челябинска Евгений Тефтелев считает, что доходы от продажи шаурмы, о именно большинство киосков с этой едой он считает несанкционированными, идут не на государственные цели, а вид киосков уродует облик Челябинска.

Об этом градоначальник заявил сегодня, 8 сентября, на он-лайн конференции в социальных сетях, которую проводила группа «Наш Челябинск».

«У меня два вопроса к шаурме. Во-первых, речь идет о незаконных ларьках. Рядом с ними стоят газовые баллоны, которые в любой момент могут взорваться. К тому, же там антисанитария. Кроме того, у владельцев таких ларьков могут быть скрытые доходы, которые явно идут не на государственные цели. И второе, все ларьки исписаны словом “шаурма”, а продают там блинчики и беляши. Так бы и писали», — отметил градоначальник.

При этом, Евгений Тефтелев признался, что не прочь полакомиться и шаурмой, и бешбармаком.

«Я ел шаурму, ее можно употреблять и бишбармак я тоже ем. Вот на общественно-политическом вернисаже я ел тефтели и даже пошутил, что «сам себя съел», — добавил глава города.