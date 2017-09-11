Евгений Тефтелев продолжает борьбу с ларьками
Ликвидацией незаконных киосков в Челябинске теперь будет заниматься управление по торговле и услугам. Глава города Евгений Тефтелев потребовал докладывать ему о проделанной работе еженедельно.
Ликвидацией незаконных киосков в Челябинске теперь будет заниматься управление по торговле и услугам. Глава города Евгений Тефтелев потребовал докладывать ему о проделанной работе еженедельно.
Об этом стало известно сегодня, 11 сентября, на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска.
«Полномочия будут разделены между комитетом по управлению имуществом и управлением по торговле и услугам. Начальник управления по торговле и услугам Сергей Березуев организует эту работу и еженедельно будет мне докладывать"-, сказал градоначальник.
Напомним глава Челябинска Евгений Тефтелев считает, что доходы от продажи шаурмы, о именно большинство киосков с этой едой он считает несанкционированными, идут не на государственные цели, а вид киосков уродует облик Челябинска.
Об этом градоначальник заявил сегодня, 8 сентября, на
«У меня два вопроса к шаурме.
При этом, Евгений Тефтелев признался, что не прочь полакомиться и шаурмой, и бешбармаком.
«Я ел шаурму, ее можно употреблять и бишбармак я тоже ем. Вот на
Напомним, глава города объявил войну киоскам ещё в июле. Большую часть этих торговых точек уже демонтировали.