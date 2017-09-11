Максим Решетников подвёл итоги выборов в Прикамье

Он поблагодарил не только тех, кто отдал свой голос за него, но и всех, кто пришёл на выборы. Губернатор отметил, что явка 42,5% — это очень хороший результат для Прикамья.

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«Нынешние результаты выборов — это доверие делам, программе. Это значит, что нам удалось вовлечь людей в избирательный процесс. А главное, нам удалось вовлечь молодёжь. Сегодня многое ещё предстоит сделать в здравоохранении, вопросах дорожной сети, образования, газификации, связи, спорта, соцподдержки и поддержки промышленных предприятий, создать новые рабочие места — всё это есть в нынешней программе развития региона. Все эти вопросы мы обсуждали с жителями края», — заявил он.

Напомним, Максим Решетников в ходе голосования набрал наибольшее количество голосов — 82,06%, на втором месте кандидат от партии КПРФ Ирина Филатова — 7,49%, на третьем месте кандидат от партии «ЛДПР» Олег Постников — 3,75%, на четвёртом — кандидат от партии «Справедливая Россия» Владимир Аликин — 2,81% и на пятом — кандидат от партии «Патриоты России» Андрей Степанов — 1,58%.