Константин Толкачев поблагодарил избирателей за доверие к партии

«Спасибо всем, кто пришел на выборы и проявил свою гражданскую позицию. Мы оправдаем доверие тех, кто верит в нашу партию, поддерживает ее кандидатов на выборах всех уровней. Полученные результаты стали возможны благодаря системной работе, реализации партийных проектов, активности наших кандидатов и, конечно, той поддержке, которую нам оказали наши избиратели. Мы с вами в одной команде и вместе будем двигаться вперед», — сказал Константин Толкачев.