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12:45 (мск), источник: ИА Башинформ

Константин Толкачев поблагодарил избирателей за доверие к партии

УФА, 11 сен 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. Секретарь регионального отделения «Единой России» Константин Толкачев поблагодарил жителей Башкортостана за оказанное доверие и поддержку в Единый день голосования.

«Спасибо всем, кто пришел на выборы и проявил свою гражданскую позицию. Мы оправдаем доверие тех, кто верит в нашу партию, поддерживает ее кандидатов на выборах всех уровней. Полученные результаты стали возможны благодаря системной работе, реализации партийных проектов, активности наших кандидатов и, конечно, той поддержке, которую нам оказали наши избиратели. Мы с вами в одной команде и вместе будем двигаться вперед», — сказал Константин Толкачев.

10 сентября в республике состоялись выборы депутатов представительных органов местного самоуправления. По итогам голосования из 256 замещаемых мандатов «Единая Россия» получила 193.

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