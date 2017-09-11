Глава Саратова покинул пост из-за нарушений на выборах

«У нас были вопросы по организации выборной кампании в Саратове, и глава города принял решение уйти в отставку», — приводит слова чиновника РИА Новости.

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10 сентября, в единый день голосования, жители Саратовской области выбирали губернатора и депутатов областной думы. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный главк МВД, грубых нарушений, способных повлиять на итоги выборов, зафиксировано не было.

В областном избиркоме уточнили, что поступило пять жалоб. Кроме того, проверяются сообщения о драке, произошедшей на участке № 87 в Заводском районе Саратова, а также вбросе, якобы имевшем место на еще одном избирательном участке города.