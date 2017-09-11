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13:32 (мск), источник: Baikal-info.ru

За последние 25 лет Усть-Кут превращён в помойку — новый глава города Александр Душин

Усть-Кут был превращён в большую помойку за 25 лет, пока в городе и районе правил Владимир Сенин, об этом на пресс-конференции 11 сентября 2017 года заявил Александр Душин, которого накануне избрали на пост главы Усть-Кута.

Источник: Агентство «Москва»

По его словам, асфальт в городе — ещё с советских времён, мусор не вывозится, нет благоустройства, новое жильё почти не строится. «Там надо просто навести порядок», — сказал Александр Душин. Он также заметил, что по программе переселения из ветхого и аварийного жилья через бюджет Усть-Кута прошло 1,8 млрд рублей, а налоги в казну не попали, потому что к работе не привлекались местные строительные компании.

Секретарь Иркутского регионального отделения партии «Единая Россия» Сергей Брилка рассказал, что спрашивал Александра Душина, когда тот ещё рассчитывал получить поддержку партии, зачем ему, руководителю успешного предприятия ООО «Леналессервис», нужно баллотироваться на пост главы Усть-Кута.

Ответ С. Брилка получил, побывав в посёлке Речники, который, по словам секретаря ИРО ЕР, десятилетия не имел стабильного, надёжного отопления. «Директор школы № 6, в которой воспитывались два Героя России, рассказывал мне, что приходилось в спортзале закрывать окна поролоновыми матами, чтобы дети не замёрзли», — пояснил Сергей Брилка. Предприятие «Ленасервис» построило современную автоматическую котельную, которой гендиректор может управлять со своего сотового телефона, и которая работает на отходах лесопиления. Она успешно работает два года, жители Речников зимой открывают форточки в своих домах. «Александр Душин мне сказал, что хочет так же изменить весь Усть-Кут», — подытожил Сергей Брилка.

Александр Душин заявил, что хочет сделать Усть-Кут похожим на Черемхово. По его словам, мэр последнего города, который является председателем Ассоциации муниципальных образований Иркутской области, обещал «подставить плечо». В частности, помочь войти в максимальное количество областных и федеральных программ, чтобы развивать Усть-Кут. Уже налажено взаимоотношение с мэром Усть-Кутского района Тамарой Климиной, которая, по словам Душина, просила его участвовать в выборах главы города.

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