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13:01 (мск), источник: Nakanune.ru

Свердловская «ЕР» об итогах выборов в Богдановиче: «Фракция будет сформирована, первая задача — избрать нового главу»

Секретарь Свердловского регионального отделения «Единой России» Виктор Шептий прокомментировал результаты выборов в Богдановиче. Итоги он подвел на сегодняшней пресс-конференции, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, что в Богдановиче, где кандидаты от «ЕР» сошли с выборов по решению партии, большинство мандатов в городскую думу получат самовыдвиженцы.

«Не закрываем глаза на ошибки наших кандидатов. В Серове хорошая эффективность. Партия впервые приняла решение отозвать кандидата, это рискованный шаг. В Богдановиче мы отозвали девять кандидатов по тому же принципу. Мы поддержали самовыдвиженцев, отметим, что фракция будет сформирована. Первая задача — избрать нового главу в Богдановиче. Отмечу, что в области доверие к партии — 57%», — заявил Виктор Шептий.

Напомним, что кандидаты от «Единой России» в Богдановиче были сняты с гонки накануне выборов по решению партии. Партийное руководство было крайне недовольно позицией семи депутатов-«единороссов» и двух кандидатов от «ЕР», которые выступили за избрание новым главой городского округа Владимира Голованова взамен действующего мэра Владимира Москвина (который, к слову, проходит подозреваемым по уголовному делу о растрате). Именно эта позиция послужила основанием для принятия местным отделением «ЕР» жесткого решения снять с выборов в думу девять выдвиженцев-«единороссов».

Вероника Борзова.

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