На Южном Урале через две недели пройдут повторные выборы

Самая высокая явка была на выборах в Уйском муниципальном районе. Так в Кумлянском сельском поселении явка составила 79,73%, в Вандышевском сельском поселении 73,9%. Самая низкая в Сосновском районе — 10,52%. В Челябинске на довыборах в райсоветы в Металлургическом районе по 23 округу явка была 11,59%, в Ленинском районе в 8 округе — 20,8%, в 12 округе — 19,48%, в Тракторозаводском районе по 11 округу — 27,99%, в 13 округе — 18,37%.

На выборах главы Полоцкого сельского поселения Кизильского района явка избирателей составила 72,5%. По итогам голосования победил «единоросс» Серикжан Хасенов, который набрал 84,71% голосов. Остальные кандидаты не переступили порог в 5,5%.

По итогам голосования «Единая Россия» получила 120 мандатов, «Справедливая Россия» — четыре мандата, ЛДПР — два мандата. Еще 11 мандатов получили самовыдвиженцы.

В трех избирательных округах не смогли определить победителей, поскольку двое из кандидатов набрали равное количество голосов. Речь идет об округе № 4 Розинского городского поселения, округе № 9 Багарякского сельского поселения и округе № 2 Воздвиженского сельского поселения. Здесь через две недели пройдет повторное голосование.