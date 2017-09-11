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13:04 (мск), источник: Nakanune.ru

На Южном Урале через две недели пройдут повторные выборы

Явка на выборах в Челябинской области в органы МСУ 10 сентября составила в среднем 32,36%. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе челябинского облизбиркома.

Самая высокая явка была на выборах в Уйском муниципальном районе. Так в Кумлянском сельском поселении явка составила 79,73%, в Вандышевском сельском поселении 73,9%. Самая низкая в Сосновском районе — 10,52%. В Челябинске на довыборах в райсоветы в Металлургическом районе по 23 округу явка была 11,59%, в Ленинском районе в 8 округе — 20,8%, в 12 округе — 19,48%, в Тракторозаводском районе по 11 округу — 27,99%, в 13 округе — 18,37%.

На выборах главы Полоцкого сельского поселения Кизильского района явка избирателей составила 72,5%. По итогам голосования победил «единоросс» Серикжан Хасенов, который набрал 84,71% голосов. Остальные кандидаты не переступили порог в 5,5%.

По итогам голосования «Единая Россия» получила 120 мандатов, «Справедливая Россия» — четыре мандата, ЛДПР — два мандата. Еще 11 мандатов получили самовыдвиженцы.

В трех избирательных округах не смогли определить победителей, поскольку двое из кандидатов набрали равное количество голосов. Речь идет об округе № 4 Розинского городского поселения, округе № 9 Багарякского сельского поселения и округе № 2 Воздвиженского сельского поселения. Здесь через две недели пройдет повторное голосование.

Председатель челябинского облизбиркома Сергей Обертас отметил хороший уровень подготовки и проведения избирательной кампании. «Я считаю, что выборы в целом прошли открыто, легитимно и законно. На это указывает тот факт, что в ходе голосования в облизбирком не поступило ни одной жалобы», — пояснил он.

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