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13:01 (мск), источник: РИА Новости

Глава Крыма назвал справедливым приговор суда зампреду меджлиса Чийгозу

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен — РИА Новости, Виктор Лященко. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал приговор заместителю председателя запрещенной в РФ организации «Меджлис крымско-татарского народа» Ахтему Чийгозу справедливым и обоснованным.

Источник: РИА "Новости"

Чийгоз признан виновным в организации беспорядков у стен крымского парламента в феврале 2014 года (накануне референдума по воссоединению с Россией) и получил восемь лет колонии общего режима. Адвокат намерен обжаловать приговор.

«Это справедливое и обоснованное решение, основанное на мощной доказательной базе, собранной следствием», — написал Аксенов на своей странице в Facebook.

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По его словам, украинская власть и руководство запрещенного в России меджлиса пытались представить процесс как политический. «Напомню, что на Украине Чийгоза, организовавшего беспорядки, в которых погибли двое крымчан и 79 получили травмы, наградили орденом “За заслуги”. Действие вполне в духе киевской власти, убивающей свой народ», — подчеркнул Аксенов.

Глава Крыма отметил, что «после оглашения приговора главари меджлиса и его покровители в Киеве, Брюсселе, Вашингтоне начнут сыпать дежурными обвинениями в политических репрессиях и нарушениях прав крымско-татарского народа, которые якобы есть в Крыму».

«Однако на самом деле Чийгоз ответил за вполне конкретные уголовные преступления. А для членов меджлиса, привыкших к абсолютной безнаказанности за 23 украинских года, это непривычная ситуация», — сказал Аксенов.

Глава Крыма подчеркнул, что приговор еще раз показывает, что Россия является правовым государством, в котором все граждане равны перед законом, поэтому преступники «должны и будут сидеть в тюрьме».

По версии следствия, Чийгоз 26 февраля 2014 года был одним из организаторов массовых беспорядков под стенами государственного совета республики (в то время верховный совет). Тогда погибло два человека, 79 были ранены. При этом группа радикально настроенных активистов совершила попытку захвата здания парламента.

Чийгоз обвинялся в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ об организации массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием и уничтожением имущества. Остальные пять обвиняемых также проходят по статье УК РФ «участие в массовых беспорядках».

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