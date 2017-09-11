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13:00 (мск), источник: Вести - Калининград

Антон Алиханов поблагодарил избирателей за доверие и рассказал о приоритетах в дальнейшей работе

В эксклюзивном интервью калининградским «Вестям» сказал слова благодарности жителям Калининградской области, которые пришли на выборы 10 сентября.

Источник: Вести - Калининград
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«Я бы хотел поблагодарить всех жителей Калининградской области и сказать большое спасибо за то, что они пришли вчера и отдали свой голос за нашу команду, за нашу программу. Это большая ответственность и большое доверие. Мы очень признательны и вдохновлены тем результатом, который мы вчера смогли показать. Это доверие мы обязательно оправдаем. Люди могут быть уверены, что мы их не подведём», — сказал Антон Алиханов.

Также Антон Алиханов рассказал о приоритетах, которые он обозначил в работе регионального правительства.

«Приоритеты мы обозначали, когда работали в рамках предвыборной кампании. Это сфера ЖКХ, здравоохранение, и конечно дальнейшая работа по улучшению состояния дорог, социальная сфера. Все то, о чем мы говорили с нашими жителями и обсуждали. Программа версталась по ходу кампании. На встречах нам много интересно предложений делалось, на что стоит обратить внимание в нашей политике. Эта программа стала действительно общей. Я надеюсь, вместе с жителями Калининградской области будем работать над её воплощением», — заявил Алиханов.

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