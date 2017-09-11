Место Алехина в ОГС достанется Федотову

Об этом он заявил в понедельник, 11 сентября, во время конференции обкома КПРФ.

«Я переходил бы в ОГС, если бы мы взяли большинство, я говорил. Сегодня я уже написал заявление. Свой мандат я передаю моему товарищу по фракции, Федотову Михаилу Юрьевичу. Фракция будет молодая, думаю, работоспособная», — отметил коммунист.

Отметим, что Алехин и ранее заявлял, что останется работать в составе городских депутатов, если коммунисты смогут выиграть большинство мандатов. Впрочем, предполагать, что надежды Алехина сбудутся было, мягко говоря, наивно.