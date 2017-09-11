Место Алехина в ОГС достанется Федотову
Коммунист Андрей Алехин недолго побыл «депутатом по совместительству» — депутат ЗС Омской области, выигравший выборы в горсовет «дарит» свой мандат сопартийцу Михаилу Федотову.
Коммунист Андрей Алехин недолго побыл «депутатом по совместительству» — депутат ЗС Омской области, выигравший выборы в горсовет «дарит» свой мандат сопартийцу Михаилу Федотову.
Об этом он заявил в понедельник, 11 сентября, во время конференции обкома КПРФ.
«Я переходил бы в ОГС, если бы мы взяли большинство, я говорил. Сегодня я уже написал заявление. Свой мандат я передаю моему товарищу по фракции, Федотову Михаилу Юрьевичу. Фракция будет молодая, думаю, работоспособная», — отметил коммунист.
Отметим, что Алехин и ранее заявлял, что останется работать в составе городских депутатов, если коммунисты смогут выиграть большинство мандатов. Впрочем, предполагать, что надежды Алехина сбудутся было, мягко говоря, наивно.
Однако неоднозначность поступка Алехина этот факт все равно не отменяет. Жители города шли на выборы, чтобы отдать свой голос именно за него, так как хотели видеть в ОГС именно его кандидатуру. Оправдает ли надежды омичей Федотов, пока не ясно.