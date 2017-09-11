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13:11 (мск), источник: РИАЦ

Ликвидация последствий пожаров в Волгоградской области остаётся на особом контроле

Сегодня губернатор Андрей Бочаров провел оперативное совещание, главными темами которого стали итоги прошедших выборов и помощь погорельцам.

Как уже сообщал РИАЦ, в единый день голосования на территории Волгоградской области выборы различного уровня, в том числе в органы местного самоуправления, состоялись в 18 муниципальных образованиях, явка на местных выборах составила более 38% избирателей.

«Выборы признаны состоявшимися, голосование проведено в полном соответствии с действующим законодательством. Жители региона приняли достаточно активное участие в определении кандидатов, которые будут представлять территории в органах местного самоуправления, — это важная составляющая в жизни области и муниципальных образований»
Андрей Бочаров.
губернатор

Окончательные итоги выборов будут подведены в ближайшую среду на заседании избирательной комиссии Волгоградской области.

Андрей Бочаров напомнил также своим заместителям и руководителям профильных ведомств о поставленных задачах по ликвидации последствий пожаров и оказанию помощи пострадавшим. Андрей Бочаров подчеркнул, что в связи со стабилизацией пожарной обстановки в регионе и установлении более благоприятных погодных условий с 9 сентября режим ЧС на территории Волгоградской области отменен.

«Сегодня ситуация стабильная, прогнозируемая, но вопросы, связанные с ликвидацией последствий чрезвычайной ситуации, стоят на особом контроле», — подчеркнул губернатор. Каждое ведомство представит главе региона доклад об исполнении задач по оказанию помощи людям.

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