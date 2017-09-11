Ликвидация последствий пожаров в Волгоградской области остаётся на особом контроле

Как уже сообщал РИАЦ, в единый день голосования на территории Волгоградской области выборы различного уровня, в том числе в органы местного самоуправления, состоялись в 18 муниципальных образованиях, явка на местных выборах составила более 38% избирателей.

«Выборы признаны состоявшимися, голосование проведено в полном соответствии с действующим законодательством. Жители региона приняли достаточно активное участие в определении кандидатов, которые будут представлять территории в органах местного самоуправления, — это важная составляющая в жизни области и муниципальных образований» Андрей Бочаров. губернатор

Окончательные итоги выборов будут подведены в ближайшую среду на заседании избирательной комиссии Волгоградской области.

Андрей Бочаров напомнил также своим заместителям и руководителям профильных ведомств о поставленных задачах по ликвидации последствий пожаров и оказанию помощи пострадавшим. Андрей Бочаров подчеркнул, что в связи со стабилизацией пожарной обстановки в регионе и установлении более благоприятных погодных условий с 9 сентября режим ЧС на территории Волгоградской области отменен.