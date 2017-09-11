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13:33 (мск), источник: Вести - Екатеринбург

В избиркоме области зарегистрировали около 20 жалоб о нарушениях от жителей

В четырех десятках городов и районов прошли выборы или довыборы депутатов местных дум.

Источник: Вести - Екатеринбург

В четырех муниципалитетах прошли выборы глав — в Нижнем Тагиле убедительную победу одержал действующий мэр Сергей Носов. Избирательные комиссии работали до утра. До закрытия участков остаётся буквально 10 минут, но избиратели и в последний момент спешат исполнить гражданский долг. «Сделать свой выбор, проголосовать. Я думаю, это нормальная позиция любого гражданина. Это выбор каждого человека. Хочешь — голосуешь, хочешь — не голосуешь», — говорит житель Екатеринбурга Василий Жуков.

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Всего на выборы, по данным избиркома, пришло больше 37% свердловчан — те, кому не все равно, как жить в ближайшие 5 лет. Ровно в 20 часов двери всех избирательных участков закрылись. И началась самая ответственная часть работа.

Сначала необходимо аннулировать или «погасить» неиспользованные бюллетени, а затем подсчитать те, которые участвовали в голосовании.

«Те, кто пришёл, они уже знали, за кого они голосуют. Недействительных бюллетеней всего шесть. Я считаю, что они были умышленно испорчены. А остальные знали, за кого они голосуют», — сказала председатель участковой комиссии № 1755 Татьяна Хисматуллина.

Испорченные бюллетени были и на других участках. Но это никак не повлияло на общий результат. Согласно данным регионального избиркома, выборы в этом году прошли спокойно.

В день голосования поступило всего лишь около 20 жалоб о нарушениях. Все обращения, конечно же, будут проверены, но в целом легитимность кампании, по словам председателя областной избирательной комиссии, сомнений не вызывает.

«Можно однозначно судить, что выборы состоялись. И состоялись они в соответствие с законом. И каких-либо оснований сомневаться в том, что были нарушения, которые могут повлечь недействительность выборов, у нас на сегодня нет», — отметил председатель избирательной комиссии Свердловской области Валерий Чайников.

Все голоса избирателей уже подсчитаны, но до подписания официальных документов данные считаются предварительными. Тем не менее ответ на вопрос: кто станет следующим губернатором — уже понятен.

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