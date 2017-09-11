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13:45 (мск), источник: dostup1.ru

Глава облизбиркома рассказал о нарушениях на выборах в Челябинской области

В ТИКи поступила информация о шести нарушениях.

Председатель избирательной комиссии Челябинской области Сергей Обертас прокомментировал информацию о нарушениях на муниципальных выборах 10 сентября 2017 года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По словам Обертаса, в день голосования в областную комиссию не поступило ни одной жалобы. Все вопросы решались на уровне территориальных и участковых избиркомов. В ТИКи поступили шесть жалоб, но ни одна из них не подтвердилась.

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Так, на сайте справедливороссов появилась информация о том, что в Верхнеуральском районе при опускании бюллетеней на конвертах с результатами досрочного голосования была одна подпись вместо двух положенных. При проверке выяснилось, что все нужные автографы на конвертах были. Сообщалось также, что на этой же территории два заявления о досрочном голосовании написаны одинаковым почерком. Сейчас эту информацию проверяют правоохранители.

Поступила информация о том, что в Розе комиссия по досрочному голосованию выезжала на участки без реестра выписки досрочно проголосовавших. Эти данные также не нашли своего подтверждения. В Каслинском районе при голосовании вне участка сообщили, что на застолье у избирателя один из гостей кричал хозяину, за кого нужно голосовать. В этой жалобе избирком отказал, не найдя в ней нарушения закона. Официальных жалоб о том, что в Розе ударили члена избирательной комиссии, не поступало. По словам Обертаса, в этом деле должны разбираться правоохранительные органы.

Глава облизбиркома прокомментировал информацию о видео, на котором два нетрезвых мужчины с бутылками водки благодарят кого-то за презенты. «Люди говорят что-то беспредметное, конкретно не указывают, кому именно они благодарны. Возможно, это провокация или черный пиар», — заявил Обертас.

Секретарь облизбиркома Елена Шубина добавила, что эта информация передана в правоохранительные органы, которые должны проверить, является ли видеоролик реальным или постановочным. В любом случае виновные будут наказаны, подчеркнула Шубина.

Напомним, что 10 сентября на выборах в Челябинской области распределялись 139 депутатских мандатов и одна выборная должность главы в Полоцком сельском поселении (Кизильский район). Явка составила 32%, самые высокие показатели зафиксированы в Уйском районе (79,73%), самые низкие — в Сосновском (10,52%).

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