Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Путин заставил понервничать президентскую охрану
Твин Пикс глазами психиатра
Пассажирский самолет с 72 пассажирами экстренно сел в РФ
Названы возможные соперники Путина на выборах президента
Опрос выявил рекорд по числу россиян, выступающих за сухой закон
«Ирма», «Хосе» и «Катя» — не слишком ли много ураганов?В то время как «Ирма» продолжает свой разрушительный путь, еще два тропических шторма достигли силы ураганов
Ольга Бузова пробовалась на роль ведущей «Первого канала»: видео
Юлия Меньшова извинилась за «нервный» выпуск «Сегодня вечером»
«ЗИЛ Брежнева» продают за 54 млн рублей
Как оформить ДТП без ошибок: инструкция
Анджелина Джоли вышла в свет без нижнего белья – СМИ
СМИ: Николь Кидман полностью обнажилась для съемки
59-летняя Мадонна выглядит так, что ее не узнали (фото)
Девушка из России стала кумиром в Корее благодаря своей внешности
Актёр Марат Башаров женился на поклоннице после венчания - СМИ
СМИ: Николь Кидман полностью обнажилась для съемки
Жители Рублевки распродают особняки за полцены
Тест: отличаете ли вы шалаш от вигвама?
Фоторепортажи
14День знаний в российских школах
10В Саудовской Аравии начался Хадж
13:47 (мск), источник: NewsKo

На прошедших муниципальных выборах в Прикамье «Единая Россия» получила 392 мандата из 515

Как сообщил сегодня, 11 сентября, на пресс-конференции партии «Единая Россия» секретарь реготделения Николай Дёмкин, на прошедших муниципальных выборах в Пермском крае партия получила 392 мандата из 515, что на 13% больше, чем в прошлом году.

Так, в Лысьве из 20 мандатов единороссы получили 12, в Красновишерске из 15 — 11, в Суксуне из 15 — девять, в Коми-Пермяцком округе из 254 — 76%, в Губахе из 20 — 20.

Как отметил Николай Дёмкин, много единороссов, либо сторонников партии было и среди самовыдвиженцев, победивших на выборах. А избиратели чаще всего голосовали не за партийный бренд, а за определённых людей.

По его словам, на результат выборов, в первую очередь, повлияла системная работа в территориях.

Уже с ноября партия планирует начать готовиться к следующим муниципальным выборам.

По словам Николая Дёмкина, речь в данном случае идёт о более чем 2 тыс мандатов.

Стоит отметить, что КПРФ получила на прошедших муниципальных выборах в Прикамье 39 мандатов, «Справедливая Россия» — 12 и ЛДПР — шесть.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Другая сторона экрана
Почти 8 миллионов россиян потенциально могут стать банкротами
Песков назвал ситуацию вокруг Саакашвили политической клоунадой
Число сторонников введения «сухого закона» достигло максимума
В Сети показали затопленный Майами (видео)
Улюкаев ответил на слова Сечина о «профессиональном кретинизме»
В ООН назвали операцию против рохинджа «этнической чисткой»
Глава Саратова покинул пост из-за нарушений на выборах
Спорт
Надаль — трехкратный в Нью-Йорке Рафаэль Надаль в третий раз в карьере стал чемпионом US Open, переиграв в финале Кевина Андерсона - 6:3, 6:3, 6:4
Авто
Группа ГАЗ ответила (с юмором) на обвинения в плагиате В компании не только интеллигентно ответили на оскорбления, но и планируют защищать деловую репутацию через суд
Hi-Tech
Оптимальный iPhone 7 подешевел более чем на треть Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Умер создатель Росомахи Лен Уайн работал над комиксами «Люди Икс», «Хранители», а также писал сценарии для выпусков «Бэтмена», «Супермена», «Флэша», «Зеленого Фонаря» и «Сорвиголовы»
Недвижимость
Ротенберг рассказал о «разваливающемся» Крымском мосте
Жители Рублевки распродают особняки за полцены
Пенсионеров обяжут нотариально удостоверять сделки по квартире
Керамика, графика и винтаж: дом дизайнера в Австралии
Леди
Как я переехала в Австралию и влюбилась в нее Каково это — отмечать Рождество в июле, носят ли австралийцы угги круглый год и сколько стоит аренда квартиры в центре большого города на другом континенте
Дети
Егор Кончаловский решился показать возлюбленную с сыном Режиссер души не чает в пятимесячном Тимуре.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь