На прошедших муниципальных выборах в Прикамье «Единая Россия» получила 392 мандата из 515
Как сообщил сегодня, 11 сентября, на
Как сообщил сегодня, 11 сентября, на
Так, в Лысьве из 20 мандатов единороссы получили 12, в Красновишерске из 15 — 11, в Суксуне из 15 — девять, в
Как отметил Николай Дёмкин, много единороссов, либо сторонников партии было и среди самовыдвиженцев, победивших на выборах. А избиратели чаще всего голосовали не за партийный бренд, а за определённых людей.
По его словам, на результат выборов, в первую очередь, повлияла системная работа в территориях.
Уже с ноября партия планирует начать готовиться к следующим муниципальным выборам.
По словам Николая Дёмкина, речь в данном случае идёт о более чем 2 тыс мандатов.
Стоит отметить, что КПРФ получила на прошедших муниципальных выборах в Прикамье 39 мандатов, «Справедливая Россия» — 12 и ЛДПР — шесть.