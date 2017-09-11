На прошедших муниципальных выборах в Прикамье «Единая Россия» получила 392 мандата из 515

Так, в Лысьве из 20 мандатов единороссы получили 12, в Красновишерске из 15 — 11, в Суксуне из 15 — девять, в Коми-Пермяцком округе из 254 — 76%, в Губахе из 20 — 20.

Как отметил Николай Дёмкин, много единороссов, либо сторонников партии было и среди самовыдвиженцев, победивших на выборах. А избиратели чаще всего голосовали не за партийный бренд, а за определённых людей.

По его словам, на результат выборов, в первую очередь, повлияла системная работа в территориях.

Уже с ноября партия планирует начать готовиться к следующим муниципальным выборам.

По словам Николая Дёмкина, речь в данном случае идёт о более чем 2 тыс мандатов.