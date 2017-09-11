На Кубани СК проверит сообщения о нарушениях на выборах
В Краснодарском крае Следственный комитет организовал несколько доследственных проверок по фактам нарушений на выборах.
В Краснодарском крае Следственный комитет организовал несколько доследственных проверок по фактам нарушений на выборах.
В правоохранительные органы поступили сообщения от представителей партий, членов избирательных комиссий и местных жителей о нарушениях, допущенных в ходе выборов. Рассказывали о вбросе бюллетеней в избирательные урны, в частности в Динском, Тихорецком, Славянском районах и Краснодаре.
«По данным фактам указанными следственными отделами СКР по краю организовано проведение доследственных проверок», — сообщает
Как сообщали Юга.ру, по данным движения в защиту прав избирателей «Голос», наиболее распространенным видом нарушений на данный момент является различные нарушения прав наблюдателей и членов комиссии с совещательным голосом.