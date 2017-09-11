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13:30 (мск), источник: ЮГА.ру

На Кубани СК проверит сообщения о нарушениях на выборах

В Краснодарском крае Следственный комитет организовал несколько доследственных проверок по фактам нарушений на выборах.

В правоохранительные органы поступили сообщения от представителей партий, членов избирательных комиссий и местных жителей о нарушениях, допущенных в ходе выборов. Рассказывали о вбросе бюллетеней в избирательные урны, в частности в Динском, Тихорецком, Славянском районах и Краснодаре.

«По данным фактам указанными следственными отделами СКР по краю организовано проведение доследственных проверок», — сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщали Юга.ру, по данным движения в защиту прав избирателей «Голос», наиболее распространенным видом нарушений на данный момент является различные нарушения прав наблюдателей и членов комиссии с совещательным голосом.

1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
LEV ZHAVORONKOV
Ну и чё возмущаться? Едрена вошь все равно проскочит как обычно...
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