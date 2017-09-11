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13:43 (мск), источник: "Российская газета"

Крымский депутат заподозрил Меркель в желании вылечить депрессию Порошенко

Депутат Государственной думы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель, приравнявшей возвращение Крыма в состав РФ с разъединением Германии после Второй мировой войны.

Источник: Reuters

По мнению депутата, своим заявлением о разделенной Германии Меркель пытается вылечить «крымскую депрессию» Порошенко.

— Весь этот трогательный монолог по мнению немецкого канцлера должен поддержать и ободрить очень сильно упавший воинственный дух украинского президента, — считает Бальбек.

Кроме того, по мнению Руслана Бальбека, провокационное заявление Меркель должно укрепить сознание немецкого электората, что ее очередное канцлерство будет отмечено антироссийскими выпадами и игнорированием российского статуса Крыма.

— Ангела Меркель впала в ностальгию по временам период холодной войны. В своей речи о разделенной Германии и Крыме она пытается поднять боевой дух официального Киева, который опустил руки и думает, как бы незаметно от всех закопать «топор войны», — предполагает депутат. — Кроме того, немецкий канцлер до сих пор не может простить, что возвращение Крыма на Родину произошло без ее «высочайшего» одобрения.

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