Крымский депутат заподозрил Меркель в желании вылечить депрессию Порошенко

Кроме того, по мнению Руслана Бальбека, провокационное заявление Меркель должно укрепить сознание немецкого электората, что ее очередное канцлерство будет отмечено антироссийскими выпадами и игнорированием российского статуса Крыма.

— Ангела Меркель впала в ностальгию по временам период холодной войны. В своей речи о разделенной Германии и Крыме она пытается поднять боевой дух официального Киева, который опустил руки и думает, как бы незаметно от всех закопать «топор войны», — предполагает депутат. — Кроме того, немецкий канцлер до сих пор не может простить, что возвращение Крыма на Родину произошло без ее «высочайшего» одобрения.