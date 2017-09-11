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13:45 (мск), источник: АиФ Калининград

Определены победители допвыборов в советы депутатов муниципалитетов

Голосование состоялось 10 сентября.

Источник: Reuters

Определены победители дополнительных выборов в советы депутатов муниципалитетов Калининградской области, которые состоялись 10 сентября, в Единый день голосования.

Сводные протоколы опубликованы на сайте регионального Избиркома.

Согласно документам, в совет депутатов Балтийского района прошли Сергей Осьмуха и Андрей Ведьмук. За первого проголосовали 504 избирателя, за второго — 590. В совет депутатов Светлого вошел Дмитрий Барышев — ему отдали свои голоса 332 человека. В Янтарном представлять интересы местных жителей будут Игорь Новиков (123 голоса) и Владимир Костин (150 голосов).

В Ладушкине совет пополнился тремя депутатами: Дмитрий Захаров заручился поддержкой 131 избирателя, Сурен Манукян — 140, Артем Решетников — 69.

В Правдинске победил оппонентов Александр Шестаков (223 голоса), в поселении Дивном — Надежда Шилова (16 голосов), в Чистопруднинском сельском поселении — Светлана Сугубина (108 голосов избирателей).

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