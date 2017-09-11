Определены победители допвыборов в советы депутатов муниципалитетов

Определены победители дополнительных выборов в советы депутатов муниципалитетов Калининградской области, которые состоялись 10 сентября, в Единый день голосования.

Согласно документам, в совет депутатов Балтийского района прошли Сергей Осьмуха и Андрей Ведьмук. За первого проголосовали 504 избирателя, за второго — 590. В совет депутатов Светлого вошел Дмитрий Барышев — ему отдали свои голоса 332 человека. В Янтарном представлять интересы местных жителей будут Игорь Новиков (123 голоса) и Владимир Костин (150 голосов).