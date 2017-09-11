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15:05 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Избранный глава Шелехова об объединении: Хозяин в районе должен быть один

Вопрос будет обсуждаться с жителями муниципалитета.

Источник: IrkutskMedia.ru

Новый мэр Шелехова Сергей Липин заявил, что поддерживает идею объединения Шелехова и Шелеховского района. Этот вопрос будет выноситься на общее обсуждение с местными жителями. Об этом сообщает корр. ИА IrkutskMedia.

Вопрос требует обсуждения с людьми, особенно в селах. Мое мнение такое — хозяин должен быть один. Эту работу нужно продолжать и с учетом мнения граждан принимать решения. Я поддерживаю. Я за объединение города и района.
Сергей Липин

Напомним, что в мае 2017 года губернатор Иркутской области Сергей Левченко подписал указ о проведении на территории Шелеховского района публичных слушаний по вопросу объединения всех поселений района до 30 июня. Местным жителям предстоит ответить на вопрос: «Одобряете ли Вы создание вновь образованного муниципального образования со статусом городского округа с установлением его территории в границах Шелеховского района?». Социологические исследования показывают, что более 64% жителей района поддерживают предложение об объединении.

Одна из новых форм выявления мнения населения по общественно-значимым вопросам будет опробована при обсуждении проекта объединения Шелеховского района. Замначальника управления по региональной политике Александр Гоголев рассказал, что в рамках подготовки будут образованы около 15-ти участков областного народного обсуждения, основным рабочим органом будет рабочая группа, которая и будет проводить эти публичные слушания. Он также добавил, что единственным новшеством, которое внедрят при проведении процедур, будет институт общественных наблюдателей.

Первое заседание комиссии областного народного обсуждения по вопросу создания городского округа в границах Шелеховского района состоялось в правительстве Иркутской области 6 июня. Были обсуждены организационные моменты и определен состав комиссии. В нее, кроме представителей государственных органов исполнительной власти региона, вошли гендиректор ОАО «РУСАЛ Братск» Шелехове Олег Буц, депутат Законодательного собрания Игорь Гринберг, депутаты Думы Шелеховского городского поселения Екатерина Захарова и Марина Комарова, мэр Шелеховского района Максим Модин и почетный гражданин города Шелехова Владислав Поздняк.

Кроме того, жители Шелеховского района Иркутской области во время областного народного обсуждения высказались против создания единого городского округа. Дискуссия прошла с 8 по 30 июня.

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