Избранный глава Шелехова об объединении: Хозяин в районе должен быть один
Вопрос будет обсуждаться с жителями муниципалитета.
Вопрос будет обсуждаться с жителями муниципалитета.
Новый мэр Шелехова Сергей Липин заявил, что поддерживает идею объединения Шелехова и Шелеховского района. Этот вопрос будет выноситься на общее обсуждение с местными жителями. Об этом сообщает корр. ИА IrkutskMedia.
Вопрос требует обсуждения с людьми, особенно в селах. Мое мнение такое — хозяин должен быть один. Эту работу нужно продолжать и с учетом мнения граждан принимать решения. Я поддерживаю. Я за объединение города и района.
Напомним, что в мае 2017 года губернатор Иркутской области Сергей Левченко подписал указ о проведении на территории Шелеховского района публичных слушаний по вопросу объединения всех поселений района до 30 июня. Местным жителям предстоит ответить на вопрос: «Одобряете ли Вы создание вновь образованного муниципального образования со статусом городского округа с установлением его территории в границах Шелеховского района?». Социологические исследования показывают, что более 64% жителей района поддерживают предложение об объединении.
Одна из новых форм выявления мнения населения по
Первое заседание комиссии областного народного обсуждения по вопросу создания городского округа в границах Шелеховского района состоялось в правительстве Иркутской области 6 июня. Были обсуждены организационные моменты и определен состав комиссии. В нее, кроме представителей государственных органов исполнительной власти региона, вошли гендиректор ОАО «РУСАЛ Братск» Шелехове Олег Буц, депутат Законодательного собрания Игорь Гринберг, депутаты Думы Шелеховского городского поселения Екатерина Захарова и Марина Комарова, мэр Шелеховского района Максим Модин и почетный гражданин города Шелехова Владислав Поздняк.
Кроме того, жители Шелеховского района Иркутской области во время областного народного обсуждения высказались против создания единого городского округа. Дискуссия прошла с 8 по 30 июня.