ЦИК РТ зафиксировал 10 жалоб по итогам выборов

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 10 обращений и жалоб по итогам выборов, сообщили корреспонденту «АиФ-Казань» в пресс-службе ЦИК РТ.

Прошедшие 10 сентября выборы депутатов представительных органов муниципальных образований Татарстана признали состоявшимися во всех 38 районах.

«Центризбирком РТ зафиксировал 10 обращений. Однако эти жалобы не содержали указаний на нарушения, ставящие под сомнения итоги результатов выборов. Две жалобы были повторными. Одно обращение поступило от жителя Казани, который пожаловался на отсутствие в городе избирательных участков (не знал, что в Казани выборы не проводились)», — пояснили в пресс-службе ЦИК РТ.

Кроме того, Центральная избирательная комиссия Татарстана получила две жалобы от первого секретаря комитета КПРФ в республике Хафиза Миргалимова о том, что кандидат от «Коммунистов России» Рустем Абдуллин, гендиректор ОАО «Нижнекамский хлебкомбинат», якобы подкупал избирателей хлебом. Однако суд постановил, что такого факта установлено не было.

Всего на выборах избрали 154 депутата органов местного самоуправления, из которых 145 представляют политические партии. От «Единой России» — 119 человек, от партии «РОДИНА» — 2, от КПРФ — 5, от «ПАРТИИ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ» — 3 депутата, от «Россиийской партии пенсионеров за социальную справедливость» — 2 человека, от «Коммунистов России» — 4, ЛДПР — 4, «Справедливой России» — 4, объединения «Татарстан — новый век» — «Татарстан Яна гасыр» — 2. Кроме того, было избрано 9 депутатов-самовыдвиженцев.