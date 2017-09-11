Как заживём: десять ключевых предвыборных обещаний Антона Алиханова

Источник: Клопс.ru

Антон Алиханов победил на выборах главы региона в единый день голосования, набрав 81,06% голосов. Он стал самым молодым руководителем субъекта в России. Явка избирателей составила 39,35%. У Николая Цуканова на выборах в 2015 году было 70,41% голосов избирателей. Клопс.Ru собрал десять предвыборных обещаний главы региона.

Сделать Калининград столицей стрит-фуда

Алиханов уверен, что Калининград имеет все шансы стать российской столицей стрит-фуда. Об этом он заявил на первом международном форуме-фестивале «Гастрономический туризм и стрит-фуд».

Калининград давно претендует, и надеюсь, мы победим в этой битве за звание столицы стрит-фуда в России. У нас есть чем удивить. Калининград — это место удивительно вкусное и удивительно дешёвое. Вот это сочетание доступных цен и вкуса, мне кажется, мало где можно сегодня найти в России.

Глава региона подчеркнул, что во многом именно благодаря фестивалям стрит-фуда в Калининградской области активно развивается событийный туризм, на который в последнее время пытаются делать ставку чиновники. Он обратился к президенту Федерации рестораторов и отельеров России Игорю Бухарову, с которым, по его словам, знаком ещё по работе в Минпромторге РФ: «Я надеюсь, что на Калининград вы тоже обратите внимание, потому что мы-то движуху устраиваем последний год неплохую».

Передать парки частникам

Глава региона также высказывался по поводу передачи всех калининградских парков отдыха в управление частным организациям. По его мнению, это поможет решить проблемы их содержания.

Есть такая мысль. Парки находятся в ужасном состоянии. Город Калининград не справляется с их содержанием. Проводятся точечно какие-то вещи, но давайте скажем прямо: то, что мы видим в Центральном парке — это конец 80-х.

Воскресить Дом Советов

При этом Королевский замок решено не восстанавливать. Алиханов говорил о том, что самым разумным решением будет завершить Дом Советов.

«Королевского замка в Калининграде не будет. Сделаем стеклянный саркофаг, чтобы можно было посмотреть. Делать новодел, мне кажется, не очень правильно. У нас что, в городе нечего восстанавливать? Ту же башню Врангеля. Есть же объекты, которые не разрушены, их надо приводить в порядок. Самое разумное развитие этой территории — это закончить историю с Домом Советов», — уверен глава области.

Ранее Алиханов заявлял, что инвесторы планируют приступить к восстановлению Дома Советов уже в ноябре:

Дом Советов будет достроен и введён в эксплуатацию. Мы договорились с инвесторами, что они нам оставят десять тысяч квадратов — первые пять этажей. При хорошем раскладе они планируют в ноябре начать (реконструкцию — Прим. ред.). Я скептически отношусь, но они сами об этом говорят.

В спецпроекте Клопс.Ru «Союз развалился, а он стоит» прораб и руководитель участка рассказывали, что к 1991 году готовность объекта была 95%. Северная часть, смотрящая на Нижнее озеро, была завершена полностью. К тому моменту были даже смонтированы лифты.

Очистить Прибрежный

Антон Алиханов выступал с инициативой переместить промышленные производства из посёлка Прибрежного в индустриальные парки региона. По словам Алиханова, предложенный вариант является альтернативой неизбежного закрытия производств за нарушение санитарных требований и экологического законодательства.

В августе суд закрыл загрязняющий воздух завод «Браво БВР» в посёлке Прибрежном. Прокурорская проверка ещё в феврале 2013 года подтвердила нарушения в деятельности ряда предприятий в Прибрежном. Это «Браво БВР», «Балттекстиль», «МетУпак» и «Завод ЖБИ-первый». В ходе проверки выяснилось, что промпредприятия выбрасывают в атмосферу 38 загрязняющих веществ.

Сохранить придорожные аллеи

Врио губернатора Калининградской области высказался за сохранение аллей, которые находятся вдоль второстепенных региональных дорог, в марте 2017 года.

Я поддерживаю тезис о том, что аллеи в общем и целом на тех дорогах, которые мы не трогаем и не расширяем, надо сохранять. Ведь это особенность нашей территории, и я был бы против их уничтожения.

В августе начали подготавливаться к вырубке 500 деревьев на участке автодороги Калининград — Светлогорск (от посёлка Холмогоровка до посёлка Романово). За вырубку придорожных деревьев активно выступают в ГИБДД. Калининградцы стали собирать подписи на имя главы региона Антона Алиханова с просьбой прекратить вырубку придорожных деревьев. Авторы письма обращают внимание на уникальность придорожных аллей, которые вносят огромный вклад в туристическую привлекательность Калининградской области, являясь одним из исторических символов региона.

Достроить Приморское кольцо

Во время визита в Калининградскую область президент Владимир Путин потребовал от врио губернатора Антона Алиханова решить вопрос со строительством Приморского кольца. Глава государства уточнил, что речь идёт об участке от Светлогорска до Балтийска.

Работы по завершению Приморского кольца начнутся в 2019 году и будут финансироваться из федерального бюджета.

Думаю, что мы будем передавать этот проект в Федерацию с точки зрения стройки. Если говорить о совместном участии, то мы просто не вытянем никогда софинансирование. Договорились вчера с Минтрансом, что строить они будут сами. Скорее всего, начало стройки можно ожидать в 2019 году.

Трассу «Приморское кольцо» на кольцевом маршруте в районе приморской рекреационной зоны начали строить в 2008 году. Работами занималась компания ЗАО ВАД, которая сегодня возводит Восточную эстакаду. В 2014 году дорога начала разрушаться — её отремонтировали. Первую очередь открыли осенью 2009 года, вторую — в декабре 2011 года.

В общем строительство первой очереди обошлось бюджету в 6 млрд 400 млн рублей, второй — в два раза дороже. Стоимость автострады целиком — 50−60 миллиардов рублей. Строительство всего Приморского кольца должно включать в себя 11 этапов.

Построить онкоцентр

Строительство онкоцентра начнётся в этом году. Цена вопроса начального этапа — 350 млн рублей. В конце июля председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил о направлении субсидий на строительство онкологического центра в Калининграде.

Во время рабочей встречи Алиханов попросил президента дополнительно профинансировать строительство онкоцентра в Родниках. Речь идёт о субсидиях на 2018 и 2019 годы. Глава региона отметил, что 350 миллионов на начало строительства в 2017 году уже направлены, но объект нуждается в основных средствах на ближайшие два года.

Построить круизный терминал в Пионерском

В 2017 году должно начаться и строительство терминала в Пионерском. Сдать объект могут уже в 2019 году. Завершить строительство Алиханова попросил Владимир Путин.

«Он будет принимать круизные и грузопассажирские суда, создаст дополнительные возможности для развития туристического кластера в Калининградской области. Необходимо обеспечить начало реализации этого проекта уже в текущем году и завершить в установленные сроки, в том числе это важно для повышения транспортной доступности Калининградской области», — заметил Путин.

Международный морской терминал планировали открыть в Пионерском к чемпионату мира по футболу 2018 года. Ожидается, что терминал сможет принимать 225 тысяч круизных и 80 тысяч паромных пассажиров в год. В 2014 году губернатор Калининградской области Николай Цуканов и глава ФГУП «Росморпорт» Андрей Тарасенко подписали соглашение о проектировании объекта, а в 2016 году строительство одобрили на общественных слушаниях. В июне 2017 года Главгосэкспертиза одобрила проект строительства инженерных сетей для терминала.

Создать специальную программу по ремонту мостов

По мнению главы региона, которое он озвучил в начале августа, необходимо создать специальную региональную программу по ремонту мостов в Калининградской области.

Обсуждали сегодня, что надо бы отдельную программу по мостовым сооружениям нам создавать. Порядка 600 и даже больше мостов находится в таком не очень хорошем состоянии. Надо постепенно приводить их в нормативное состояние, иначе где-нибудь случится какая-нибудь беда. Надо будет этим вопросом отдельно заняться.

Построить дублёра двухъярусного моста в Калининграде

Правительство области рассматривает вариант постройки моста, дублирующего двухъярусный мост в Калининграде. Его проектирование должно закончиться до конца этого года. Стоимость нового моста предварительно оценивается в 62 миллиона рублей.

После постройки моста начнётся реконструкция двухъярусного моста. Ранее оглашались планы построить одновременно два моста вместо двухъярусного. В январе 2017 года из-за аварийного состояния планировали полностью закрыть пешеходное движение через двухъярусный мост. Позже власти отказались от этой идеи.

Отремонтировать часть дорог по проекту Минтранса

В 2018 году Калининградская область может получить миллиард рублей по программе Минтранса РФ «Безопасные и качественные дороги». В 2017 году Калининградская область получила 1,25 млрд рублей на ремонт дорог в рамках программы Минтранса. 50% этих средств выделили из регионального бюджета. Около 30 млн в этой сумме принадлежит Калининграду.

Мы планируем, что в 2018 году Федерация выделит миллиард, ещё один положим свой. Минтранс эти деньги нам подтвердил. В Калининграде отремонтируем 21 улицу. Кроме того, приведут в порядок дороги в Правдинске, Балтийске и другие. Будем обсуждать с городом их долю софинансирования, думаю, найдём баланс.