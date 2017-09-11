В Кремле ситуацию вокруг Саакашвили назвали «политической клоунадой»

Источник: РИА "Новости"

Так ответил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос, следят ли в Москве за ситуацией вокруг Саакашвили, передает корреспондент РБК.

Это тема курьезных вопросов, относящаяся ближе к теме «политическая клоунада». Дмитрий Песков Пресс-секретарь президента России

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Он добавил, что на повестке дня в Кремле есть «очень много серьезных» тем, которые необходимо отслеживать. «Не думаем, что этот вопрос относится к категории серьезных», — сказал он.

Михаил Саакашвили и его сторонники вошли на Украину из Польши, в воскресенье, 10 сентября. Во время пересечения границы возникла потасовка с украинскими сотрудниками правоохранительных органов и пограничниками. В Госпогранслужбе Украины заявили, что произошло «массовое нарушение» госграницы. После этого, Саакашвили доехал до города Львов. По факту прорыва границы было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).