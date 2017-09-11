Песков: «Роснефть» и АФК должны сами решить спор, Путин не может давать им указаний

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не может давать указаний «Роснефти» и АФК «Система» по их судебному спору, конечное решение за главами компаний. Об этом заявил журналистам
«Не думаю, что я могу
Ранее Сечин заявил в интервью телеканалу «Россия 24», что компания предъявила не все претензии к АФК «Система», одна из них состоит в том, что корпорация якобы незаконно получила от «Башнефти» дивиденды. Также он заявил, что АФК «Система» могла бы выплатить «Башнефти» в возмещение ущерба 136,3 млрд рублей из дивидендов, полученных во время владения акциями башкирской компании.
По его мнению, также помочь корпорации расплатиться по иску могли бы и акционеры АФК — за счет собственных средств. Сечин также сообщил, что «Роснефть» готова участвовать в организации кредитных линий для АФК «Система», чтобы та могла выплатить 136,3 млрд рублей по иску.
Ранее Путин сообщил, что встречался с Сечиным и владельцем АФК «Система» Владимиром Евтушенковым по поводу судебного разбирательства, и рассчитывает на то, что сторонам удастся достичь мирового соглашения. Глава государства подчеркнул, что соглашение, по его мнению, пойдет как на пользу «Роснефти» и АФК «Система», так и на пользу российской экономике.