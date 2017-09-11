Песков: «Роснефть» и АФК должны сами решить спор, Путин не может давать им указаний

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не может давать указаний «Роснефти» и АФК «Система» по их судебному спору, конечное решение за главами компаний. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Таким образом он ответил на вопрос журналистов, не означают ли слова главы «Роснефти» Игоря Сечина о возможности дополнительных претензий к «Системе», что он не прислушался к рекомендации Владимира Путина решить судебный спор мировым соглашением.

«Не думаю, что я могу что-то говорить, потому что две организации судятся», — сказал Песков. «Действительно, президент высказывал точку зрения, что учитывая место, которые оба этих юрлица занимают в экономике России, это достаточно ощутимое место, то, конечно, с его, президентской точки зрения лучше было бы пойти на мировую. Вместе с тем, это публичные компании, поэтому президент, конечно, не может давать каких-то указаний, он может выразить точку зрения, а дальше решение — за главами этих компаний», — сказал пресс-секретарь.

Ранее Сечин заявил в интервью телеканалу «Россия 24», что компания предъявила не все претензии к АФК «Система», одна из них состоит в том, что корпорация якобы незаконно получила от «Башнефти» дивиденды. Также он заявил, что АФК «Система» могла бы выплатить «Башнефти» в возмещение ущерба 136,3 млрд рублей из дивидендов, полученных во время владения акциями башкирской компании.

По его мнению, также помочь корпорации расплатиться по иску могли бы и акционеры АФК — за счет собственных средств. Сечин также сообщил, что «Роснефть» готова участвовать в организации кредитных линий для АФК «Система», чтобы та могла выплатить 136,3 млрд рублей по иску.