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14:24 (мск), источник: СуперОмск

Фролов отказался покидать мэрию во время эвакуации

В понедельник, 11 сентября, в Омске продолжилась экстренная эвакуация людей из торговых центров и учреждений.

Началась массовая эвакуация около 11 утра со здания городской администрации: оттуда вывели всех сотрудников.

Спустя 2,5 часа сотрудников мэрии распустили по домам. Однако, как заверили в пресс-службе мэрии, руководящий состав горадминистрации, в том числе и.о. мэра Сергей Фролов, продолжили свой рабочий день.

«Часть сотрудников действительно распустили. Но администрация города продолжает работать. Естественно, руководящий состав на месте», — сообщил корреспонденту «СуперОмска» руководитель пресс-службы мэрии Виктор Гашеев.

Отметим, что экстренным службам по ложному вызову о минировании зданий пришлось наведаться по десяткам адресов, среди которых оказались торговые центры «Мега», «Леруа Мерлен», «Миллениум», ТЦ «Омский», «Апельсин», все отделения Пенсионного фонда, школы № 32 и № 77, рынки на улице Волгоградской и в поселке Чкаловском, оптовка на Левобережье, Октябрьский райсуд.

Известно, что аналогично распустили учеников частной школы, которая располагается в «Миллениуме».

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