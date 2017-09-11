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14:10 (мск), источник: ИА Башинформ

Определены победители основных выборов в Уфимском районе

УФА, 11 сен 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. Основные выборы в Уфимском районе состоялись. Определены победители муниципальной предвыборной гонки.

Источник: Башинформ

Депутатами Совета Юматовского сельсовета избраны Руслан Салихов, Майя Вахутинская, Нина Тюленева, Камиль Бикташев, Владимир Капитонов, Наиля Мухамедьярова, Ирина Артамонова, Ильфат Янгубаев, Валерий Иванов, Руслан Искужин.

По итогам дополнительных выборов депутатом Совета Булгаковского сельсовета избран Евгений Александров, Жуковского сельсовета — Артем Захаров, Красноярского сельсовета — Людмила Захарова.

В Уфимском районе 10 сентября 2017 года прошли выборы депутатов Совета Юматовского сельсовета пятого созыва и дополнительные выборы депутатов Советов в Булгаковском, Жуковском и Красноярском сельсоветах.

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