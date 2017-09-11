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14:30 (мск), источник: РИА Крым

Избирком РК признал довыборы действительными и состоявшимися

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен — РИА Новости (Крым). Дополнительные выборы депутатов Госсовета Крыма, ряда городских и сельского советов, прошедшие в Республике Крым в воскресенье, 10 сентября, признаны действительными и состоявшимися. Об этом в понедельник сообщил председатель Избиркома Михаил Малышев.

Источник: РИА "Новости"

«Избирательная комиссия Республики Крым постановляет признать дополнительные выборы депутатов Государственного Совета Республики Крым I созыва по Войковскому одномандатному избирательному округу № 9 города Керчи и Ленинскому одномандатному избирательному округу № 12 состоявшимися и действительными», — отметил он. По его словам, на довыборах депутатов крымского парламента победили кандидаты от партии «Единая Россия» Ирина Черненко (по Войковскому одномандатному избирательному округу Керчи) и Олег Марченко (по Ленинскому одномандатному избирательному округу).

Малышев пояснил, что к участию в выборах были приглашены 113 тыс 270 избирателей, из них в голосовании приняли участие 28 тыс 333 человека, или 25,01%. Так, кандидатуру Ирины Черненко поддержали 3784 избирателя, или 41,92% проголосовавших. «За» Олега Марченко проголосовали 9157 избирателей, что составляет 47,43%.

Глава Избиркома также озвучил итоги прошедших в воскресенье дополнительных выборов депутатов Бахчисарайского, Керченского, Симферопольского и Щелкинского городских советов. В частности, депутатом Бахчисарайского горсовета избрана Мирослава Красногорова, Керченского — Николай Зеленкевич, Симферопольского — Владимир Вересов и Щелкинского — Святослав Прожора (все — кандидаты от партии «Единая Россия»). Кроме того, Малышев сообщил, что на дополнительных выборах депутатов Донского сельского совета Симферопольского района победили Наталья Петренко, Игорь Титовченко, Татьяна Новик и Олег Усик.

Председатель избирательной комиссии РК подчеркнул, что выборы прошли без нарушений, открыто и конкурентно. «Никаких жалоб не поступило ни в территориальные, ни в участковые комиссии», — отметил он.

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