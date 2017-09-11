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14:34 (мск), источник: УралПолит.ру

Информация о подкупе свердловских избирателей не подтвердилась

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 сентября, ИА УралПолит.Ru. В единый день голосования на Среднем Урале прошли первые за 14 лет прямые выборы губернатора. Информация о том, что результаты голосования были подкуплены, не подтвердилась.

Глава областного избиркома Валерий Чайников в режиме видеоконференции с ЦИК РФ открыто заявил, что никакого подкупа избирателей на самом деле не было: «Проводилось фестивальное мероприятие — культурно-массовая программа с розыгрышами. У нас было три анонимных обращения на сайте о том, что якобы проводится подкуп избирателей… Каких-либо призывов голосовать за, против, обещаний никем не давалось», — цитирует его ТАСС.

Известно, что по итогам обработки 100% протоколов победу одерживает врио губернатора Евгений Куйвашев.

Ранее Центризбирком рекомендовал организаторам фестиваля «Уральские самоцветы» не нарушить избирательное законодательство. В частности глава ЦИК Элла Памфилова посоветовала председателю Свердловского облизбиркома Валерию Чайникову проконтролировать, чтобы в проведении фестиваля не были задействованы избирательные участки. В свою очередь глава облизбиркома отметил, что нарушений избирательного законодательства при организации фестиваля не были выявлены.

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