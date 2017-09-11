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14:32 (мск), источник: Nakanune.ru

«Мы рассматриваем эту избирательную кампанию как подготовку к мартовским выборам». Борис Дубровский оценил организацию выборов в регионе

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский дал высокую оценку организации прошедших в регионе выборов.

Источник: Пресс-служба губернатора Челябинской области

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе главы региона.

Председатель челябинского облизбиркома Сергей Обертас доложил губернатору, что выборы прошли без нарушений законодательства, в избирательную комиссию региона не поступило ни одной жалобы. Явка составила 32,36%, из 106 тысяч человек, на которых распространялась избирательная кампания, проголосовало 32 тысячи 510 человек.

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Борис Дубровский поблагодарил всех за организацию в Челябинской области выборов в Единый день голосования. «Мы рассматриваем эту избирательную кампанию как подготовку к мартовским выборам. Это была возможность отработать слаженность в действиях и провести оценку технической оснащенности», — подчеркнул он.

Напомним, по итогам голосования «Единая Россия» получила 120 мандатов, «Справедливая Россия» — четыре мандата, ЛДПР — два мандата. Еще 11 мандатов получили самовыдвиженцы. На выборах главы Полоцкого сельского поселения Кизильского района явка избирателей составила 72,5%. Главой избран «единоросс» Серикжан Хасенов. За него проголосовало 84,71% избирателей. Остальные кандидаты не переступили порог в 5,5%.

Также председатель облизбиркома сообщил, что через две недели выборы снова пройдут в поселке Роза Коркинского района и Усть-Багарякском сельском поселении Кунашакского района, так как за кандидатов отдали голоса одинаковое количество человек.

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