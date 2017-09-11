Бальбек о приговоре Чийгозу: тюрьма скучала по нему лет десять
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен — РИА Новости (Крым). Депутат Госдумы РФ от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал вынесение приговора заместителю председателя запрещенной в РФ организации «Меджлис
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен — РИА Новости (Крым). Депутат Госдумы РФ от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал вынесение приговора заместителю председателя запрещенной в РФ организации «Меджлис
«Приговор, в первую очередь, вынесен преступнику, а попытка сделать из Чийгоза праведника и страдальца проводится лживыми раздвоенными языками меджлисовских прихлебателей. Все мы знаем фразу “вор должен сидеть в тюрьме”. Так вот по Ахтему Чийгозу это заведение скучало лет десять. Так что не надо напяливать на шакала овечью шкуру — она не сменит его отвратительный имидж», — заявил Бальбек.
При этом парламентарий подчеркнул, что для Киева эта ситуация выгодна.
«Официальный Киев после сегодняшнего приговора получил, что называется, “любимую игрушку” — столько людей нашли себе занятие, сейчас полетят письма, “орошенные слезами”, во все международные инстанции и суды. Но, если признаться честно, то все эти украинские “заступники” мечтают, чтобы Чийгоз сидел пожизненно — чтоб самим от кормушки не отрываться», — заверил Бальбек.
Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), в понедельник, 11 сентября, Верховный суд РК вынес приговор заместителю председателя запрещенной в РФ организации «Меджлис
*Организация запрещена в России.