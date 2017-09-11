Бальбек о приговоре Чийгозу: тюрьма скучала по нему лет десять

Источник: РИА "Новости"

«Приговор, в первую очередь, вынесен преступнику, а попытка сделать из Чийгоза праведника и страдальца проводится лживыми раздвоенными языками меджлисовских прихлебателей. Все мы знаем фразу “вор должен сидеть в тюрьме”. Так вот по Ахтему Чийгозу это заведение скучало лет десять. Так что не надо напяливать на шакала овечью шкуру — она не сменит его отвратительный имидж», — заявил Бальбек.

При этом парламентарий подчеркнул, что для Киева эта ситуация выгодна.

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«Официальный Киев после сегодняшнего приговора получил, что называется, “любимую игрушку” — столько людей нашли себе занятие, сейчас полетят письма, “орошенные слезами”, во все международные инстанции и суды. Но, если признаться честно, то все эти украинские “заступники” мечтают, чтобы Чийгоз сидел пожизненно — чтоб самим от кормушки не отрываться», — заверил Бальбек.

Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), в понедельник, 11 сентября, Верховный суд РК вынес приговор заместителю председателя запрещенной в РФ организации «Меджлис крымско-татарского народа"* Ахтему Чийгозу, обвиняемому в организации массовых беспорядков 26 февраля 2014 у здания крымского парламента. Согласно решению суда, Чийгоз признан виновным и приговорен к восьми годам лишения свободы, с отбыванием в колонии общего режима. В ближайшее время защита обвиняемого планирует оспорить приговор.