В облизбиркоме назвали явку на выборы Алиханова «достаточно достойной»
Глава облизбиркома предположила, что избиратели устали от трёх лет крупных выборов подряд.
Глава облизбиркома предположила, что избиратели устали от трёх лет крупных выборов подряд.
«Достаточно достойной» и «приличной» назвала явку на выборах губернатора Калининградской области в минувшее воскресенье глава областной избирательной комиссии Инесса Винярская. Об этом, как передаёт корреспондент «Нового Калининграда», Винярская заявила на брифинге в понедельник.
«Я считаю, что это приличная явка. Тем более, что третий год область в крупных избирательных кампаниях. Избиратели, возможно, устали, — заявила Винярская. — Считаю, что это достаточно достойная явка».
Напомним, в целом по региону явка составила 39,35 процентов, в 2015 году на выборах губернатора, в которых победил Николай Цуканов, явка была практически идентичной — 39,59 процентов. При этом в Калининграде в 2017 году на участки пришло чуть более 29 процентов избирателей, в 2015 году в областном центре на участки пришли 29,8 процентов избирателей.