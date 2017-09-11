В облизбиркоме назвали явку на выборы Алиханова «достаточно достойной»

«Достаточно достойной» и «приличной» назвала явку на выборах губернатора Калининградской области в минувшее воскресенье глава областной избирательной комиссии Инесса Винярская. Об этом, как передаёт корреспондент «Нового Калининграда», Винярская заявила на брифинге в понедельник.

«Я считаю, что это приличная явка. Тем более, что третий год область в крупных избирательных кампаниях. Избиратели, возможно, устали, — заявила Винярская. — Считаю, что это достаточно достойная явка».

Напомним, в целом по региону явка составила 39,35 процентов, в 2015 году на выборах губернатора, в которых победил Николай Цуканов, явка была практически идентичной — 39,59 процентов. При этом в Калининграде в 2017 году на участки пришло чуть более 29 процентов избирателей, в 2015 году в областном центре на участки пришли 29,8 процентов избирателей.