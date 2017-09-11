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15:41 (мск), источник: Новости Воронежа

Мэр Воронежа встретился с художниками, разрисовавшими граффити «серые пространства» Центрального района

Управа Центрального района предоставила поверхности площадью более 1 тысячи квадратных метров. Лакокрасочный материал закупили вместе со спонсорами.

Источник: voronezh-city.ru

В мэрии Воронежа состоялась встреча с художниками, которые участвовали в социальном проекте «СТРИТ — АРТ». Участие в ней принял мэр Александр Гусев, чиновники горадминистрации и управы Центрального района, а также творческие студии Romantic Sound, «АРТСФЕРА», «КУЛЮ-МУЛЮ». Они-то как раз реализовывали стрит-арт проекты художественного граффити в Центральном районе.

Мероприятие началось со слов благодарности градоначальника представителям профессионального сообщества. Александр Гусев отметил их активное участие в масштабном проекте, приуроченном к юбилею района.

«Реализованный проект является на сегодняшний день украшением города», — отметил Александр Викторович. И добавил, что ему хотелось бы услышать предложения о возможности продолжения работы в этом контексте.

Руководитель управы Центрального района Александр Попов подчеркнул, что внешние преобразования района с помощью уличного искусства улучшат качество жизни воронежцев.

«На предложение принять участие в реализации проекта откликнулись художественные студии нашего города, — рассказала координатор проекта и руководитель аппарата управы района Инна Шеина. — Однако следует считать проект междугородним, поскольку рисунок с Петром был разработан и нарисован на подпорной стене при спуске с улицы Ленина на набережную Массалитинова творческим союзом “КУЛЮ-МУЛЮ”, одним из художников которого является Илья Карпов из города Северодвинск».

Управа Центрального района предоставила поверхности площадью более 1 тысячи квадратных метров. Лакокрасочный материал закупили вместе со спонсорами. Мастера, среди которых были жители других городов, предоставили эскизы.

«Все работы художников, которые трудились бесплатно, выдержаны в тематике “Воронеж: вчера, сегодня, завтра”», — отметила Инна Шеина.

В свою очередь руководители студий и художники выразили благодарность мэрии за возможность на благо Воронежа проявить свои таланты и мастерство. Участники стрит-арт проекта получили благодарственные письма от администрации города за участие в его реализации.

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