Путин предложил приравнять МРОТ к прожиточному минимуму с 2019 года

Источник: AP 2017

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2018 года повысить МРОТ до 85% от прожиточного минимума, а с 1 января 2019 года уравнять оба этих показателя.

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«Предлагаю как минимум с 1 января 2018 года повысить МРОТ с нынешних 71−72% от прожиточного минимума трудоспособного населения до 85%, — заявил он на совещании с членами правительства. — И не позднее, а если правительство посчитает возможным, и раньше, но не позднее 1 января 2019 года приравнять МРОТ и прожиточный минимум». «Я прошу правительство внести соответствующие предложения в Государственную Думу вместе с проектом федерального бюджета на ближайшую трехлетку», — добавил глава государства.

Он отметил необходимость решить принципиальную задачу — довести минимальный размер оплаты труда до уровня не ниже прожиточного минимума.

«Нужно уровнять это с прожиточным минимумом и преодолеть ситуацию, когда минимально возможная заработная плата не покрывает даже базовые расходы граждан, — подчеркнул Путин. — Я понимаю всю внутреннюю дискуссию, которая идет в правительстве, понимаю коллег, которые защищают различные точки зрения, потому что такие шаги ведут к серьезным дополнительным расходам государства, собственно говоря, и бизнеса». Президент добавил, что увеличить МРОТ очень важно и необходимо «сделать это и сделать как можно быстрее в соответствии, конечно, с возможностями бюджета».

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Глава Минтруда Максим Топилин напомнил на совещании о том, что еще в 2015 году соотношение прожиточного минимума и МРОТ составляло чуть более 50%.

Последние два года МРОТ трижды увеличивался и вырос на 31%.

«Самое серьезное повышение было в прошлом году с 1 июля, когда мы одномоментно повысили минимальный размер оплаты труда на 21%, — отметил он. — За счет этих системных решений сейчас МРОТ составляет 7800 рублей с 1 июля этого года, и мы вышли на соотношение чуть более 70%, если быть точным, 71 процент». По словам министра, по сравнению с 2015 годом в 2017 году количество граждан, которые получают заработную плату меньше прожиточного минимума, сократилось с 5,5 до 4 миллионов человек. «То есть здесь динамика достаточно серьезная, хотя мы понимаем, что в перспективе, конечно, такого быть не должно, все должны получать зарплату не ниже прожиточного минимума», — пояснил он.