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15:10 (мск), источник: ТАСС

Путин предложил приравнять МРОТ к прожиточному минимуму с 2019 года

Также президент выступил с инициативой с 1 января 2018 года повысить МРОТ до 85%

Источник: AP 2017

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2018 года повысить МРОТ до 85% от прожиточного минимума, а с 1 января 2019 года уравнять оба этих показателя.

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«Предлагаю как минимум с 1 января 2018 года повысить МРОТ с нынешних 71−72% от прожиточного минимума трудоспособного населения до 85%, — заявил он на совещании с членами правительства. — И не позднее, а если правительство посчитает возможным, и раньше, но не позднее 1 января 2019 года приравнять МРОТ и прожиточный минимум». «Я прошу правительство внести соответствующие предложения в Государственную Думу вместе с проектом федерального бюджета на ближайшую трехлетку», — добавил глава государства.

Он отметил необходимость решить принципиальную задачу — довести минимальный размер оплаты труда до уровня не ниже прожиточного минимума.

«Нужно уровнять это с прожиточным минимумом и преодолеть ситуацию, когда минимально возможная заработная плата не покрывает даже базовые расходы граждан, — подчеркнул Путин. — Я понимаю всю внутреннюю дискуссию, которая идет в правительстве, понимаю коллег, которые защищают различные точки зрения, потому что такие шаги ведут к серьезным дополнительным расходам государства, собственно говоря, и бизнеса». Президент добавил, что увеличить МРОТ очень важно и необходимо «сделать это и сделать как можно быстрее в соответствии, конечно, с возможностями бюджета».

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Глава Минтруда Максим Топилин напомнил на совещании о том, что еще в 2015 году соотношение прожиточного минимума и МРОТ составляло чуть более 50%.

Последние два года МРОТ трижды увеличивался и вырос на 31%.

«Самое серьезное повышение было в прошлом году с 1 июля, когда мы одномоментно повысили минимальный размер оплаты труда на 21%, — отметил он. — За счет этих системных решений сейчас МРОТ составляет 7800 рублей с 1 июля этого года, и мы вышли на соотношение чуть более 70%, если быть точным, 71 процент». По словам министра, по сравнению с 2015 годом в 2017 году количество граждан, которые получают заработную плату меньше прожиточного минимума, сократилось с 5,5 до 4 миллионов человек. «То есть здесь динамика достаточно серьезная, хотя мы понимаем, что в перспективе, конечно, такого быть не должно, все должны получать зарплату не ниже прожиточного минимума», — пояснил он.

«Сейчас этот вопрос становится крайне актуальным, потому что мы вступили в стадию переговоров с работодателями и профсоюзами, — рассказал Топилин. — В этом году завершается действующее Генеральное соглашение, к следующему году мы должны договориться о новом Генеральном соглашении и затвердить все параметры, в том числе, безусловно, нам нужно определиться с параметрами, сроками повышения МРОТ и доведения уровня прожиточного минимума».

Медведев: МРОТ сравняется с прожиточным минимумом в ближайшие 2 года
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13 июня© Ньюстюб
12 комментариевк этой статье
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Комментарии12
Комментарии
12
Борис Зориков
как дружно все прозрели..... приближаются выборы президента.... да подавиться вам этими никчемными подачками.... цены на бензин, газ, электроэнергию,...
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