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15:50 (мск), источник: БЕЛТА

Путин: экономика России вышла из кризиса

11 сентября, Москва /БЕЛТА — ТАСС/. Экономика России вышла из кризиса и набирает обороты. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства.

Источник: БЕЛТА

«Российская экономика из кризиса вышла, набирает обороты, и нам в этих условиях нужно сделать все для того, чтобы динамику сохранить», — заметил Владимир Путин.

Он отметил, что эта динамика дает результаты постепенно. «И участники экономической деятельности, и граждане постепенно будут ощущать позитивные факторы, происходящие в экономике», — заключил президент РФ.

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