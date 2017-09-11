Путин: экономика России вышла из кризиса
11 сентября, Москва /БЕЛТА — ТАСС/. Экономика России вышла из кризиса и набирает обороты. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства.
11 сентября, Москва /БЕЛТА — ТАСС/. Экономика России вышла из кризиса и набирает обороты. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства.
«Российская экономика из кризиса вышла, набирает обороты, и нам в этих условиях нужно сделать все для того, чтобы динамику сохранить», — заметил Владимир Путин.
Он отметил, что эта динамика дает результаты постепенно. «И участники экономической деятельности, и граждане постепенно будут ощущать позитивные факторы, происходящие в экономике», — заключил президент РФ.