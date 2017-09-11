Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Нагиев готовил убийство Пугачевой
Девятимесячную девочку отравил гомеопатический браслет
«Началось»: миллиардер из США о словах Путина о властелине мира
В МИД Украины выразили «решительный протест» России
Меркель ответила на вопрос о признании Крыма частью России
«Ирма», «Хосе» и «Катя» — не слишком ли много ураганов?В то время как «Ирма» продолжает свой разрушительный путь, еще два тропических шторма достигли силы ураганов
Бузова, Пелагея, Ревва и другие на открытии сезона Comedy Club
Шепелев и Малахов в один день выпустили шоу на одну и ту же тему
Внешность огромного внедорожника BMW раскрыли до премьеры
Ford придумал нижние подушки безопасности
Алсу предстала в дерзком золотом мини-платье - СМИ
Без бюстгальтера и в белом: СМИ о выходе Джоли
Нагиев готовил убийство Пугачевой
Полет Москва-Анталья: самолет молился почти хором
Меркель разрешила «сложнейшую крымскую дилемму» - МИД России
СМИ: Николь Кидман полностью обнажилась для съемки
Захарова прокомментировала заявление Меркель о судьбе Крыма
Россия заявила протест Польше
Фоторепортажи
8Салют водородной бомбе
9Празднование Курбан-байрама
15:36 (мск), источник: Коммерсантъ

Максим Решетников не исключил кадровых перестановок в краевом правительстве и администрации губернатора

Победивший на выборах главы региона врио губернатора Максим Решетников не исключил кадровых перестановок в краевом правительстве и администрации губернатора.

«Все будет аккуратно, преемственно, спокойно, без дерганий и резких движений», — отметил господин Решетников в беседе с корреспондентом «Ъ». «Будем смотреть по задачам, которые стоят перед краем и кто сможет их решить», — добавил врио губернатора. При этом он не стал называть конкретных фамилий.

По одной из версий, кадровые решение могут быть озвучены завтра — на совещании, куда приглашены зампреды правительства.

Об этом «Ъ» сообщил источник, близкий к кабмину. Повестка совещания пока не обозначена. В окружении губернатора проведение такого совещания не подтверждают. Отметим, что на 13 сентября назначено заседание правительства, в повестке которого запланированы выступления министров прежнего кабмина.

Ранее «Ъ» сообщал, что о кадровых перестановках Максим Решетников объявит 11—12 сентября. Предполагается, что после губернаторских выборов правительство может обновиться наполовину.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Грузинская ловушка для президента Порошенко
Лидеры четырех постсоветских республик скрываются за границей
Путин предложил повысить МРОТ до 85% от прожиточного минимума
В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг Саакашвили
Число сторонников введения «сухого закона» достигло максимума
Почти 8 миллионов россиян потенциально могут стать банкротами
Улюкаев ответил на слова Сечина о «профессиональном кретинизме»
Сбербанк массово поменял статус карт клиентов
Глава Саратова покинул пост из-за нарушений на выборах
Спорт
Надаль — трехкратный в Нью-Йорке Рафаэль Надаль в третий раз в карьере стал чемпионом US Open, переиграв в финале Кевина Андерсона - 6:3, 6:3, 6:4
Авто
Группа ГАЗ ответила (с юмором) на обвинения в плагиате В компании не только интеллигентно ответили на оскорбления, но и планируют защищать деловую репутацию через суд
Hi-Tech
Оптимальный iPhone 7 подешевел более чем на треть Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Четырехлетний гипнотизер покорил зрителей шоу Галкина На «Первом канале» стартовал второй сезон проекта «Лучше всех!» про талантливых детей
Недвижимость
Апартаменты признают новым видом жилья
Украина стала мировым аутсайдером по темпам роста цен на жилье
Ротенберг рассказал о «разваливающемся» Крымском мосте
Вынесен приговор о хищении квартир Минобороны
Леди
Как я переехала в Австралию и влюбилась в нее Каково это — отмечать Рождество в июле, носят ли австралийцы угги круглый год и сколько стоит аренда квартиры в центре большого города на другом континенте
Дети
Максим Виторган и Ксения Собчак впервые показали лицо сына Маленький Платон очень похож на свою маму.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь