Максим Решетников не исключил кадровых перестановок в краевом правительстве и администрации губернатора

«Все будет аккуратно, преемственно, спокойно, без дерганий и резких движений», — отметил господин Решетников в беседе с корреспондентом «Ъ». «Будем смотреть по задачам, которые стоят перед краем и кто сможет их решить», — добавил врио губернатора. При этом он не стал называть конкретных фамилий.
По одной из версий, кадровые решение могут быть озвучены завтра — на совещании, куда приглашены зампреды правительства.
Об этом «Ъ» сообщил источник, близкий к кабмину. Повестка совещания пока не обозначена. В окружении губернатора проведение такого совещания не подтверждают. Отметим, что на 13 сентября назначено заседание правительства, в повестке которого запланированы выступления министров прежнего кабмина.
Ранее «Ъ» сообщал, что о кадровых перестановках Максим Решетников объявит 11—12 сентября. Предполагается, что после губернаторских выборов правительство может обновиться наполовину.