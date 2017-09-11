Максим Решетников не исключил кадровых перестановок в краевом правительстве и администрации губернатора

«Все будет аккуратно, преемственно, спокойно, без дерганий и резких движений», — отметил господин Решетников в беседе с корреспондентом «Ъ». «Будем смотреть по задачам, которые стоят перед краем и кто сможет их решить», — добавил врио губернатора. При этом он не стал называть конкретных фамилий.



По одной из версий, кадровые решение могут быть озвучены завтра — на совещании, куда приглашены зампреды правительства.