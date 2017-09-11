Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ сообщили подробности подготовки убийства Пугачевой
Твин Пикс глазами психиатра
Дети – жертвы моды: опасная одежда прошлого
Как прошла «репетиция» президентских выборов
Меркель ответила на вопрос о признании Крыма частью России
Ядерный заряд в небе над Японией: мировая реакция Эксперты отмечают, что действия Пхеньяна — во многом спровоцированы Вашингтоном, Токио и Сеулом
Бузова, Пелагея, Ревва и другие на открытии сезона Comedy Club
Шепелев и Малахов в один день выпустили шоу на одну и ту же тему
Видео дня: до чего можно довести тормоза «Мерседеса»
Mercedes показал тизер электрического концепта
Алсу предстала в дерзком золотом мини-платье - СМИ
Без бюстгальтера и в белом: СМИ о выходе Джоли
Поклонская ответила Жириновскому о «неудовлетворенности»
Венгрия раскритиковала новый закон Украины
67-летняя Бабкина обрадовала Сеть семейными снимками - СМИ
Без бюстгальтера и в белом: СМИ о выходе Джоли
Корабль Украины обследовал буровые установки РФ в Черном море
Лавров озвучил новое сокращение дипломатов США
Фоторепортажи
10Землетрясение магнитудой 8,2 в Мексике
14День знаний в российских школах
16:12 (мск), источник: ИА REGNUM

Выборы на Дону: как избиратели потеряли интерес к голосованию

Итоги муниципальных выборов в Ростовской области.

Источник: Reuters

В единый день голосования жители 13-ти муниципальных образований Ростовской области отдали голоса за тех или иных кандидатов в депутаты представительных органов власти в городских округах и сельских поселениях. В предвыборную гонку вступили 130 претендентов от пяти политических партий («Единая Россия», ЛДПР, «Справедливая Россия, КПРФ и «Партия Роста»), а также в порядке самовыдвижения. Но в результате проведенных проверок борьбу за 40 депутатских мандатов продолжили 107 кандидатов. Об этом ИА REGNUM сообщили в облизбиркоме 11 сентября.

Особое внимание заслуживает явка избирателей, которая напрямую говорит о недоверии граждан к выборам. Так, на 44 избирательных участка 10 сентября пришли только лишь 14 тыс. 409 человек из 58,5 тыс. жителей региона, включенных в списки. То есть отдали голос в пользу того или иного кандидата только лишь 24,55% избирателей.

Для сравнения ИА REGNUM приводит данные за предыдущие годы. Так, явка на губернаторских выборах 2015 года в Ростовской области составила 48,56%. Согласно данным облизбиркома, явка избирателей на выборах в Государственную думу РФ в 2016 году составила 47,65%. Вывод напрашивается сам собой.

Что касается итогов голосования, то обошлось без сенсаций, впрочем, как всегда. 34 депутатских мандата — у представителей партии «Единая Россия», два — у «Справедливой России», четыре — у самовыдвиженцев.

Напомним, в Родионово-Несветайском и Тацинском районе состоялись основные выборы, в Азове, Волгодонске, Донецке, Таганроге, Шахтах, Аксайском, Орловском, Сальском, Семикаракорском и Зимовниковском районах — дополнительные, в Зимовниковском и Неклиновском районах — повторные.

Эта кампания стала первой для Андрея Бурова, избранного летом 2017 года председателем избирательной комиссии Ростовской области. Он особо отметил, что в этот раз успешно опробована технология применения QR-кодирования результатов итоговых протоколов.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Мэрия Москвы пасует?
Путин предложил повысить МРОТ до 85% от прожиточного минимума
В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг Саакашвили
Число сторонников введения «сухого закона» достигло максимума
Эксперт: в Европу могут вернуться тысячи жен и детей боевиков
Улюкаев ответил на слова Сечина о «профессиональном кретинизме»
Сбербанк массово поменял статус карт клиентов
Глава Саратова покинул пост из-за нарушений на выборах
Спорт
Надаль — трехкратный в Нью-Йорке Рафаэль Надаль в третий раз в карьере стал чемпионом US Open, переиграв в финале Кевина Андерсона - 6:3, 6:3, 6:4
Авто
Группа ГАЗ ответила (с юмором) на обвинения в плагиате В компании не только интеллигентно ответили на оскорбления, но и планируют защищать деловую репутацию через суд
Hi-Tech
Оптимальный iPhone 7 подешевел более чем на треть Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Четырехлетний гипнотизер покорил зрителей шоу Галкина На «Первом канале» стартовал второй сезон проекта «Лучше всех!» про талантливых детей
Недвижимость
Средняя ставка ипотеки впервые опустилась ниже 11%
Вынесен приговор о хищении квартир Минобороны
Россиянам предлагают давать по несколько бесплатных гектаров
На покупку деревянного дома дадут субсидию
Леди
Как я переехала в Австралию и влюбилась в нее Каково это — отмечать Рождество в июле, носят ли австралийцы угги круглый год и сколько стоит аренда квартиры в центре большого города на другом континенте
Дети
Максим Виторган и Ксения Собчак впервые показали лицо сына Маленький Платон очень похож на свою маму.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь