Выборы на Дону: как избиратели потеряли интерес к голосованию

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В единый день голосования жители 13-ти муниципальных образований Ростовской области отдали голоса за тех или иных кандидатов в депутаты представительных органов власти в городских округах и сельских поселениях. В предвыборную гонку вступили 130 претендентов от пяти политических партий («Единая Россия», ЛДПР, «Справедливая Россия, КПРФ и «Партия Роста»), а также в порядке самовыдвижения. Но в результате проведенных проверок борьбу за 40 депутатских мандатов продолжили 107 кандидатов. Об этом ИА REGNUM сообщили в облизбиркоме 11 сентября.

Особое внимание заслуживает явка избирателей, которая напрямую говорит о недоверии граждан к выборам. Так, на 44 избирательных участка 10 сентября пришли только лишь 14 тыс. 409 человек из 58,5 тыс. жителей региона, включенных в списки. То есть отдали голос в пользу того или иного кандидата только лишь 24,55% избирателей.

Для сравнения ИА REGNUM приводит данные за предыдущие годы. Так, явка на губернаторских выборах 2015 года в Ростовской области составила 48,56%. Согласно данным облизбиркома, явка избирателей на выборах в Государственную думу РФ в 2016 году составила 47,65%. Вывод напрашивается сам собой.

Что касается итогов голосования, то обошлось без сенсаций, впрочем, как всегда. 34 депутатских мандата — у представителей партии «Единая Россия», два — у «Справедливой России», четыре — у самовыдвиженцев.

Напомним, в Родионово-Несветайском и Тацинском районе состоялись основные выборы, в Азове, Волгодонске, Донецке, Таганроге, Шахтах, Аксайском, Орловском, Сальском, Семикаракорском и Зимовниковском районах — дополнительные, в Зимовниковском и Неклиновском районах — повторные.