Аксенов поделился мнением о результатах региональных выборов

Источник: AP 2017

Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что ход избирательного процесса показал окончательную интеграцию полуострова в политическую и правовую системы России. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Глава Крыма подчеркнул, что выборы на полуострове прошли честно и демократично.

«Нарушений, которые могли бы повлиять на результаты, не зафиксировано. Явка в среднем невысокая, как и по России в целом, но это ожидаемая ситуация, обычная для дополнительных выборов, — отметил Аксёнов. — Избирательная кампания, процесс голосования и результаты волеизъявления крымчан еще раз показали, что Крым полностью интегрирован в политическую и правовую систему России».

Он также уточнил, что в некоторых субъектах страны на губернаторских выборах уровень явки оказался ниже, чем в республике на дополнительных выборах.