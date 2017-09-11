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16:08 (мск), источник: АиФ Крым

Аксенов поделился мнением о результатах региональных выборов

Глава Крыма считает, что прошедшие выборы подтверждают, что полуостров окончательно интегрировался в политическую и правовую системы РФ.

Источник: AP 2017

Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что ход избирательного процесса показал окончательную интеграцию полуострова в политическую и правовую системы России. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Глава Крыма подчеркнул, что выборы на полуострове прошли честно и демократично.

«Нарушений, которые могли бы повлиять на результаты, не зафиксировано. Явка в среднем невысокая, как и по России в целом, но это ожидаемая ситуация, обычная для дополнительных выборов, — отметил Аксёнов. — Избирательная кампания, процесс голосования и результаты волеизъявления крымчан еще раз показали, что Крым полностью интегрирован в политическую и правовую систему России».

Он также уточнил, что в некоторых субъектах страны на губернаторских выборах уровень явки оказался ниже, чем в республике на дополнительных выборах.

Аксенов поздравил всех кандидатов, которые одержали победу.

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