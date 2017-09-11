Судья по делу главы администрации Нижнего Новгорода Сергея Белова уходит в отставку по выслуге лет
Судья Ленинского суда Нижнего Новгорода Жанна Игошина, которая вынесла обвинительный приговор в отношении главы администрации города Сергея Белова и
Судья Ленинского суда Нижнего Новгорода Жанна Игошина, которая вынесла обвинительный приговор в отношении главы администрации города Сергея Белова и
Как сообщается на сайте Высшей квалификационной коллегии судей РФ, квалификационная коллегия судей Нижегородской области на заседании 14 сентября рассмотрит вопрос об отставке судьи Ленинского района Нижнего Новгорода Жанны Игошиной.
Как сообщили «НТА-Приволжье» в объединенной
Как сообщалось ранее, суд признал Сергея Белова и Надежду Рожкову виновными в халатности по делу об обрушении дома № 32 на ул. Самочкина Нижнего Новгорода.
Тем не менее, в связи с истечением срока давности по уголовному делу, они были избавлены от наказания в виде штрафов по 100 тыс. рублей каждый.
После суда Сергей Белов и Надежда Рожкова заявили, что будут обжаловать решение Ленинского райсуда в вышестоящей инстанции.
Напомним, что 15 апреля 2014 года произошло частичное обрушение здания общежития, причиной которого явились осадка и подвижка его фундамента, вызванные размывом грунта, который произошел