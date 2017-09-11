Судья по делу главы администрации Нижнего Новгорода Сергея Белова уходит в отставку по выслуге лет

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Как сообщается на сайте Высшей квалификационной коллегии судей РФ, квалификационная коллегия судей Нижегородской области на заседании 14 сентября рассмотрит вопрос об отставке судьи Ленинского района Нижнего Новгорода Жанны Игошиной.

Как сообщили «НТА-Приволжье» в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области, отставка Жанны Игошиной никак не связана с вынесенным ей приговором в отношении Сергея Белова и Надежды Рожковой. «Пресс-служба не комментирует назначения и отставки судей, но с учетом странного резонанса вокруг добровольной и почетной отставки Жанны Игошиной хочется сказать, что выдавать желаемое за действительное, как минимум странно. Запланированная почетная отставка судьи, ставшая предметом различного рода фантазий представителей СМИ, поражает многообразием домыслов», — добавил собеседник агентства.

Как сообщалось ранее, суд признал Сергея Белова и Надежду Рожкову виновными в халатности по делу об обрушении дома № 32 на ул. Самочкина Нижнего Новгорода.

Тем не менее, в связи с истечением срока давности по уголовному делу, они были избавлены от наказания в виде штрафов по 100 тыс. рублей каждый.

После суда Сергей Белов и Надежда Рожкова заявили, что будут обжаловать решение Ленинского райсуда в вышестоящей инстанции.