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15:48 (мск), источник: ТАСС

Власти Пермского края и представители РЖД обсудят перенос железнодорожной ветки

Проект поддержал Владимир Путин.

ПЕРМЬ, 11 сентября. /ТАСС/. Власти Пермского края обсудят с представителями «Российских железных дорог» (РЖД), которые в ближайшее время приедут в регион, возможность переноса 20-километровой железнодорожной ветки с набережной Камы в Перми для освобождения городского пространства. Об этом сообщил журналистам в понедельник врио губернатора края Максим Решетников.

Проект переноса поддержал президент РФ Владимир Путин во время визита в Пермь 8 сентября.

«Судьба железнодорожной ветки от Перми-2 (железнодорожный вокзал Перми — прим. ТАСС) до Мотовилихи (Мотовилихинские заводы — прим. ТАСС) — это важный вопрос. В ближайшее время сюда приедет большая бригада из “Российских железных дорог”, приедет руководитель, мы еще раз все это вместе посмотрим, какое решение здесь подыскать с тем, чтобы и интересы железной дороги были учтены, а главное — интересы горожан», — сказал Решетников.

По его словам, говорить о конкретной конфигурации и финансировании проекта пока рано, «есть определенные идеи, даже предпроектные изыскания, но здесь многое будет зависеть от позиции РЖД». «Это большая работа, но, главное, что у нас сейчас открываются возможности. Развитие города к реке дало бы краю и городу абсолютно новые возможности», — сказал Решетников, добавив, что все предложения по реконструкции территории набережной будут обсуждаться с горожанами на портале «Управляем вместе».

Пермь растянулась на 70 км вдоль Камы, однако обустроено лишь 2 км набережной, остальное пространство занято заводами и железной дорогой.

Для благоустройства набережной и в связи с приближающимся 300-летием Перми, которое будет отмечаться в 2023 году, власти региона предлагают перенести железнодорожную ветку протяженностью 20 км, что позволит создать новое городское пространство.

Грузоперевозки будут перенаправлены на параллельную линию на другом берегу Камы, а на освободившемся пространстве может быть запущен трамвай.

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