Депутаты Максим Резник и Андрей Анохин устроят рэп-баттле
Битва запланирована на конец сентября — начало октября.
Битва запланирована на конец сентября — начало октября.
В Петербурге не утихает мода на
Правда сам глава региона, Александр Дрозденко соревноваться со своими подчиненными не стал, но высказался об их новом увлечении также в поэтической форме. Начало
Подкараулив коллегу, петербургский депутат Андрей Анохин в понедельник 11 сентября передал Максиму Резнику перчатку с вызовом, который тот немедленно принял.
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