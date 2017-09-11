Депутаты Максим Резник и Андрей Анохин устроят рэп-баттле

В Петербурге не утихает мода на рэп-поединки. После нашумевшей битвы Оксимирона и Гнойного, в батлах отметилось правительство Ленобласти.

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Правда сам глава региона, Александр Дрозденко соревноваться со своими подчиненными не стал, но высказался об их новом увлечении также в поэтической форме. Начало рэп-батлам в правительстве 47 региона положил вице-губернатор по сельскому хозяйству Сергей Яхнюк, ставший героем клипа на мотив хип-хоп композиции «Тает лёд». И вот теперь они докатились до Мариинского дворца.

Подкараулив коллегу, петербургский депутат Андрей Анохин в понедельник 11 сентября передал Максиму Резнику перчатку с вызовом, который тот немедленно принял.