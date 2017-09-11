Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Меркель разрешила «сложнейшую крымскую дилемму» - МИД России
Психологи нашли у людей 27 разных эмоций
Костин сообщил об удушении на Украине «бывшей мечты Порошенко»
Реакция посольства США на слова Лаврова о дипломатах
МИД России предупредил о «военной катастрофе» в Азии
Криптовалюту «гонят с кухни» Чем опасен майнинг по-домашнему?
Бузова, Пелагея, Ревва и другие на открытии сезона Comedy Club
Шепелев и Малахов в один день выпустили шоу на одну и ту же тему
Видео дня: до чего можно довести тормоза «Мерседеса»
Mercedes показал тизер электрического концепта
Анджелина Джоли вышла в свет без нижнего белья – СМИ
СМИ: Николь Кидман полностью обнажилась для съемки
Поклонская ответила Жириновскому о «неудовлетворенности»
Венгрия раскритиковала новый закон Украины
67-летняя Бабкина обрадовала Сеть семейными снимками - СМИ
Без бюстгальтера и в белом: СМИ о выходе Джоли
Корабль Украины обследовал буровые установки РФ в Черном море
Лавров озвучил новое сокращение дипломатов США
Фоторепортажи
10Землетрясение магнитудой 8,2 в Мексике
14День знаний в российских школах
16:35 (мск), источник: Комсомольская правда

Депутаты Максим Резник и Андрей Анохин устроят рэп-баттле

Битва запланирована на конец сентября — начало октября.

В Петербурге не утихает мода на рэп-поединки. После нашумевшей битвы Оксимирона и Гнойного, в батлах отметилось правительство Ленобласти.

Читайте также
Губернатор Ленобласти написал рэп вслед за подчинёнными

Правда сам глава региона, Александр Дрозденко соревноваться со своими подчиненными не стал, но высказался об их новом увлечении также в поэтической форме. Начало рэп-батлам в правительстве 47 региона положил вице-губернатор по сельскому хозяйству Сергей Яхнюк, ставший героем клипа на мотив хип-хоп композиции «Тает лёд». И вот теперь они докатились до Мариинского дворца.

Подкараулив коллегу, петербургский депутат Андрей Анохин в понедельник 11 сентября передал Максиму Резнику перчатку с вызовом, который тот немедленно принял.

Сама рэп-битва запланирована на конец сентября — начало октября. Депутаты постараются подобрать площадку, которая связана с рэп-культурой. При этом и Резник и Анохин, несмотря на политические разногласия, обещают воздерживаться от употребления нецензурной лексики.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Голливуд в шоке: Анджелина Джоли ест не каждый день
Какую пенсию получает Алла Пугачева
Путин предложил повысить МРОТ до 85% от прожиточного минимума
В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг Саакашвили
Число сторонников введения «сухого закона» достигло максимума
Эксперт: в Европу могут вернуться тысячи жен и детей боевиков
Улюкаев ответил на слова Сечина о «профессиональном кретинизме»
Сбербанк массово поменял статус карт клиентов
Глава Саратова покинул пост из-за нарушений на выборах
Спорт
Надаль — трехкратный в Нью-Йорке Рафаэль Надаль в третий раз в карьере стал чемпионом US Open, переиграв в финале Кевина Андерсона - 6:3, 6:3, 6:4
Авто
Группа ГАЗ ответила (с юмором) на обвинения в плагиате В компании не только интеллигентно ответили на оскорбления, но и планируют защищать деловую репутацию через суд
Hi-Tech
Оптимальный iPhone 7 подешевел более чем на треть Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Четырехлетний гипнотизер покорил зрителей шоу Галкина На «Первом канале» стартовал второй сезон проекта «Лучше всех!» про талантливых детей
Недвижимость
Ротенберг рассказал о «разваливающемся» Крымском мосте
Жители Рублевки распродают особняки за полцены
Пенсионеров обяжут нотариально удостоверять сделки по квартире
Керамика, графика и винтаж: дом дизайнера в Австралии
Леди
Как я переехала в Австралию и влюбилась в нее Каково это — отмечать Рождество в июле, носят ли австралийцы угги круглый год и сколько стоит аренда квартиры в центре большого города на другом континенте
Дети
Максим Виторган и Ксения Собчак впервые показали лицо сына Маленький Платон очень похож на свою маму.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь