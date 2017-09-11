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16:02 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Мэр Челябинска ответил, когда починят сломанные бойлеры

И первое похолодание не заставило себя ждать. Среднесуточная температура воздуха до середины недели, по прогнозам синоптиков, составит всего 5−6 градусов выше нуля.

Сколько домов из-за поломки бойлеров остаются без горячей воды — в еженедельном режиме на аппаратном совещании главы районов докладывают градоначальнику. Евгений Тефтелев сегодня прокомментировал, когда, наконец, удастся решить проблему.

«В точечном режиме главы районов работают. По Ленинскому району — два дома, ещё в одном районе — еще один дом. В основном, причина — бойлеры. Работают с жителями этих домов. Я думаю, за сентябрь мы все дома подключим к теплу», — комментирует глава Челябинска Евгений Тефтелев.

Мария Помелова.

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