Мэр Челябинска ответил, когда починят сломанные бойлеры
И первое похолодание не заставило себя ждать. Среднесуточная температура воздуха до середины недели, по прогнозам синоптиков, составит всего 5−6 градусов выше нуля.
И первое похолодание не заставило себя ждать. Среднесуточная температура воздуха до середины недели, по прогнозам синоптиков, составит всего 5−6 градусов выше нуля.
Сколько домов
«В точечном режиме главы районов работают. По Ленинскому району — два дома, ещё в одном районе — еще один дом. В основном, причина — бойлеры. Работают с жителями этих домов. Я думаю, за сентябрь мы все дома подключим к теплу», — комментирует глава Челябинска Евгений Тефтелев.
Мария Помелова.