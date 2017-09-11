Британский МИД призвал отпустить на свободу зампреда меджлиса Чийгозу

Источник: РИА "Новости"

Чийгоз признан виновным в организации беспорядков у стен крымского парламента в феврале 2014 года (накануне референдума по воссоединению с Россией) и получил восемь лет колонии общего режима. Адвокат намерен обжаловать приговор.

«Правозащитные группы заявляли о серьезных нарушениях в ходе процесса. Это является очередным шагом в масштабной кампании российских “де-факто” властей, развернутой против крымских татар», — говорится в сообщении МИД Великобритании.

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«Вердикт “виновен” и приговор к 8 годам тюрьмы за “организацию массовых беспорядков” в Крыму является примером вызывающего глубокое беспокойство преследования крымских татар и украинцев, выступающих против незаконной аннексии Крыма Российской Федерацией», — говорится в заявлении Дункана.

По его словам, процесс не соответствовал нормам международного права, поскольку самому Чийгозу не разрешили присутствовать на слушаниях, а «его представителя в суде запугивали». «Правонарушение, в котором его обвиняют, было совершено до того, как Россия с помощью незаконной аннексии взяла под контроль Крым», — подчеркнул Дункан.

«Великобритания призывает к освобождению Чийгоза, как и все растущего числа крымчан, которых “де-факто” российские власти посадили в тюрьму за противостояние незаконной аннексии. Крым является частью Украины, и поэтому Великобритания не признает легитимными российские “де-факто” власти в Крыму», — добавил министр.

По версии следствия, Чийгоз 26 февраля 2014 года был одним из организаторов массовых беспорядков под стенами государственного совета республики (в то время верховный совет). Тогда погибло два человека, 79 были ранены. При этом группа радикально настроенных активистов совершила попытку захвата здания парламента. Чийгоз обвинялся в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ об организации массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием и уничтожением имущества. Остальные пять обвиняемых также проходят по статье УК РФ «участие в массовых беспорядках».

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов назвал абсолютно надуманными заявления о притеснениях крымских татар. По его словам, большинство крымских татар поддерживают воссоединение Крыма с Россией, а чтобы выяснить реальную ситуацию, западным организациям необходимо непредвзято пообщаться с крымчанами.