На выборах губернатора калининградцы испортили 6467 бюллетеней

Источник: Калининград.Ru

По результатам подсчёта всех бюллетеней 6467 из них признали недействительными. Об этом на брифинге по итогам голосования в понедельник, 11 сентября, сообщила глава облизбиркома Инесса Винярская.

Всего было испорчено 6467 бюллетеней. Они либо содержали больше одной отметки, либо не содержали отметок вообще. То есть — недействительны, — отметила Винярская.