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16:24 (мск), источник: Калининград.Ru

На выборах губернатора калининградцы испортили 6467 бюллетеней

Их признали недействительными.

Источник: Калининград.Ru

По результатам подсчёта всех бюллетеней 6467 из них признали недействительными. Об этом на брифинге по итогам голосования в понедельник, 11 сентября, сообщила глава облизбиркома Инесса Винярская.

Всего было испорчено 6467 бюллетеней. Они либо содержали больше одной отметки, либо не содержали отметок вообще. То есть — недействительны, — отметила Винярская.

По данным облизбиркома, явка на выборах 10 сентября составила 39,35%. Кандидат от «Единой России» Антон Алиханов набрал 81,06%, представитель КПРФ Игорь Ревин — 8,89%, Евгений Мишин от ЛДПР — 5,48%, Екатерина Тимофеева от «Зелёных» — 2,53%. Всего на участки пришли 315 тысяч человек.

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