В Воронежской области появится центр поддержки жилищного надзора

На заседании президиума правительства Воронежской области, которое провел губернатор Алексей Гордеев в понедельник, 11 сентября, руководитель государственной жилищной инспекции области Диана Гончарова рассказала, что в последнее время увеличилось число обращений граждан по вопросам качества предоставления услуг ЖКХ. Например, в 2013 году в жилищную инспекцию обратились 7 157 человек, а в 2016 году — 18 400. Количество обращений выросло более, чем в два раза. С начала 2017 года зарегистрировано уже больше 13 тыс. обращений граждан.
По словам Дианы Гончаровой, это свидетельствует о доверии граждан к существующей системе государственного жилищного надзора. Однако у инспекции нет ресурсов, чтобы качественно решить все задачи.
Чтобы разгрузить сотрудников и повысить эффективность работы, Диана Гончарова предложила создать в регионе центр поддержки и развития государственного жилищного надзора. Организации передадут такие функции, как регистрация обращений, ведение документооборота, работу в информационных системах, формирование архива, ведение судебно-претензионной и аналитической работы. Губернатор поддержал предложение.