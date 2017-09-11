В Воронежской области появится центр поддержки жилищного надзора

На заседании президиума правительства Воронежской области, которое провел губернатор Алексей Гордеев в понедельник, 11 сентября, руководитель государственной жилищной инспекции области Диана Гончарова рассказала, что в последнее время увеличилось число обращений граждан по вопросам качества предоставления услуг ЖКХ. Например, в 2013 году в жилищную инспекцию обратились 7 157 человек, а в 2016 году — 18 400. Количество обращений выросло более, чем в два раза. С начала 2017 года зарегистрировано уже больше 13 тыс. обращений граждан.