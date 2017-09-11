Нижегородская Дума рассмотрит вопрос о сокращении срока отпуска главы администрации города
Нижегородская Дума рассмотрит вопрос изменений в контракте с главой администрации города. Проект решения Гордумы имеется в распоряжении НИА «Нижний Новгород».
Нижегородская Дума рассмотрит вопрос изменений в контракте с главой администрации города. Проект решения Гордумы имеется в распоряжении НИА «Нижний Новгород».
Правки предусматривают сокращение ежегодного отпуска
Кроме того, по действующему контракту главе администрации присваивается классный чин «действительный муниципальный советник 3 класса» с первого дня назначения, проектом предлагается увеличить этот срок до трех месяцев с момента вступления в должность (обусловлено изменениями в региональном законодательстве).
Напомним, что в июне 2017 года Гордума согласовала обязанность нижегородского