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17:11 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Нижегородская Дума рассмотрит вопрос о сокращении срока отпуска главы администрации города

Нижегородская Дума рассмотрит вопрос изменений в контракте с главой администрации города. Проект решения Гордумы имеется в распоряжении НИА «Нижний Новгород».

Источник: НИА-Нижний Новгород

Правки предусматривают сокращение ежегодного отпуска сити-менеджера — с 35 до 30 календарных дней (обусловлено изменениями в региональном законодательстве), дополнительного отпуска за выслугу лет (ранее — не более 15 календарных дней, при принятии решения — не более десяти дней, обусловлено изменениями в федеральном законодательстве).

Кроме того, по действующему контракту главе администрации присваивается классный чин «действительный муниципальный советник 3 класса» с первого дня назначения, проектом предлагается увеличить этот срок до трех месяцев с момента вступления в должность (обусловлено изменениями в региональном законодательстве).

Напомним, что в июне 2017 года Гордума согласовала обязанность нижегородского сити-менеджера подавать губернатору Нижегородской области сведения о доходах.

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