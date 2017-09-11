Пенсионерка из Калининграда случайно проголосовала за губернатора два раза

Источник: Калининград.Ru

В Калининграде пенсионерка случайно проголосовала за кандидата в губернаторы два раза. Об этом рассказала председатель областного избиркома Инесса Винярская на брифинге в понедельник, 11 сентября.

По её словам, инцидент произошёл на избирательном участке № 196, который располагался в школе № 25 на улице Фрунзе. Член комиссии случайно выдала 73-летней женщине два слипшихся бюллетеня. Когда пенсионерка вышла из кабинки, нарушение заметили наблюдатели, на место вызвали представителей УМВД.

На вопрос сотрудников полиции, почему у неё два бюллетеня, избиратель, видимо, в силу возраста бесхитростно сказала, что считала, что именно так правильно, потому что в прошлом году ей тоже выдавали пачку бюллетеней. Она ориентировалась на наименование одной из партий, — сообщила Винярская.

Полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения и пришли к выводу, что инцидент действительно оказался случайностью. «С учётом того, что два бюллетеня содержали идентичные отметки, один бюллетень был опущен в урну как волеизъявление этой избирательницы, а второй не был учтён при подведении итогов», — уточнила председатель облизбиркома.

Стоит отметить, что на избирательном участке № 196 также произошло два инцидента с участием наблюдателей. Одного из них забрали в полицию за нарушение общественного порядка. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, в беседе с сотрудником полиции он высказывал оскорбления и сопротивлялся. Сейчас следователи решают вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела.